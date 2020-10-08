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Когда время все-таки повернется вспять
Когда время все-таки повернется вспять
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40064
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 10:43
Цитата:
Плюрализм мнений в данном вопросе не уместен.Нобелевский комитет в прошлом году вынужден был принять решение о том,что правительственные постановления должны основываться исключительно на научных данных и никак иначе.А то будет полный бедлам:сколько людей - столько и мнений. Вы ж,батенька,тоже как-то прислушивайтесь к мнению людей научно мыслящих
abaika95:
Есть,много кто не хочет переводить время и их мнение нельзя не учитывать) по гамбургскому счету провести референдум и большинство будет против перевода
Есть,много кто не хочет переводить время и их мнение нельзя не учитывать) по гамбургскому счету провести референдум и большинство будет против перевода
Плюрализм мнений в данном вопросе не уместен.Нобелевский комитет в прошлом году вынужден был принять решение о том,что правительственные постановления должны основываться исключительно на научных данных и никак иначе.А то будет полный бедлам:сколько людей - столько и мнений. Вы ж,батенька,тоже как-то прислушивайтесь к мнению людей научно мыслящих
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 10:49
Цитата:
Не надо переводить стрелки и уводить в сторону, хотя для вас это обычно, вы так ВСЕГДА! делаете
abaika95:
А до этого акимы тоже не вкурсе были?) Или на тех надежды соооооовсем небыло что разберутся? Или вопросов по времени только сейчас возникли?)
А до этого акимы тоже не вкурсе были?) Или на тех надежды соооооовсем небыло что разберутся? Или вопросов по времени только сейчас возникли?)
Не надо переводить стрелки и уводить в сторону, хотя для вас это обычно, вы так ВСЕГДА! делаете
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6984
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:03
Цитата:
КАК ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОИСКАТЕЛЯХ
- Соберите информацию о том, кем вам приходится соискатель и чего он достиг. Просим сообщать достаточную для жюри информацию, которая позволит принять быстрое и точное реение, почему ваш кандидат заслуживает премии. Укажите также, где жюри может получить более подробную информацию, если в этом возникнет необходимость, включая (если вам известно) способ связаться с вашим соискателем.
Направляйте письма по адресу: Ig Nobel Nominations С/о Annals of Improbable Research PO Box 380853 Cambridge MA 02238 USA E-mail: air@improbable.com
Если вы отправили материалы и желаете получить ответ, то сообщите электронный адрес или пришлите конверт с маркой и обратным адресом. Если вам необходима анонимность, то нет ничего проще. Совет попечителей Шнобелевской премии обычно теряет или выбрасывает все документы. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте журнала «Анналы невероятных исследований» (www.improbable.com)».
юля елиссева:
Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию?
Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию?
КАК ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОИСКАТЕЛЯХ
- Соберите информацию о том, кем вам приходится соискатель и чего он достиг. Просим сообщать достаточную для жюри информацию, которая позволит принять быстрое и точное реение, почему ваш кандидат заслуживает премии. Укажите также, где жюри может получить более подробную информацию, если в этом возникнет необходимость, включая (если вам известно) способ связаться с вашим соискателем.
Направляйте письма по адресу: Ig Nobel Nominations С/о Annals of Improbable Research PO Box 380853 Cambridge MA 02238 USA E-mail: air@improbable.com
Если вы отправили материалы и желаете получить ответ, то сообщите электронный адрес или пришлите конверт с маркой и обратным адресом. Если вам необходима анонимность, то нет ничего проще. Совет попечителей Шнобелевской премии обычно теряет или выбрасывает все документы. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте журнала «Анналы невероятных исследований» (www.improbable.com)».
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:09
Цитата:
Неплохая идея. Со своей позицией он полностью подпадает под все критерии г-на Шнобеля.
yudjin:
юля елиссева: Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию?
юля елиссева: Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию?
Неплохая идея. Со своей позицией он полностью подпадает под все критерии г-на Шнобеля.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 979
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:10
Цитата:
Вот именно! Есть заключение института географии МОН РК, ему и нужно следовать. Или может проголосуем, что и закон Ома на территории нашей области работает по другому?
Настенька:
правительственные постановления должны основываться исключительно на научных данных и никак иначе
правительственные постановления должны основываться исключительно на научных данных и никак иначе
Вот именно! Есть заключение института географии МОН РК, ему и нужно следовать. Или может проголосуем, что и закон Ома на территории нашей области работает по другому?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9599
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:17
Цитата:
все может быть.
акимат и грузчики со складской
наверное будут против его действия на территории области..
Тот самый:
Или может проголосуем, что и закон Ома на территории нашей области работает по другому?
Или может проголосуем, что и закон Ома на территории нашей области работает по другому?
все может быть.
акимат и грузчики со складской
наверное будут против его действия на территории области..
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:23
Цитата-/Плюрализм мнений в данном вопросе не уместен./
Это кто решил?) Может голосование проведем уместен или не уместен?)
Цитата-/Не надо переводить стрелки и уводить в сторону, хотя для вас это обычно, вы так ВСЕГДА! делаете/
Ну тоесть получается до этого никого вопрос времени не интересовал и остальные акимы были нормальные а этот злюка виноват?) Опять плюрализм мнений не уместен?)
Это кто решил?) Может голосование проведем уместен или не уместен?)
Цитата-/Не надо переводить стрелки и уводить в сторону, хотя для вас это обычно, вы так ВСЕГДА! делаете/
Ну тоесть получается до этого никого вопрос времени не интересовал и остальные акимы были нормальные а этот злюка виноват?) Опять плюрализм мнений не уместен?)
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:24
Цитата-/КАК ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОИСКАТЕЛЯХ/
Дачник, Кулагина не забудь вписать в соискатели,иначе законы времени тебя покарают!)
Дачник, Кулагина не забудь вписать в соискатели,иначе законы времени тебя покарают!)
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.07.19
- Сообщений:
- 3
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 12:52
Проблем же нет больше...
Дети утром в потемках идут в школу. А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит. Проблему не с той стороны рассматриваем. Освещение уличное делать нужно. А у нас "хлопушки" повесили на подъездах,а фонари сняли. Идут детишки в дольче дома топают да в ладоши хлопают. Кто во что горазд.
Летом всех световой день устраивает? В 6 утра солнце светит. Будет в 5 уже светить пока спите. А в 21:30 будете в потьмах лазить. Как в соседнем Челябинске.
По мне так и в данном формате нормально.
А суициды среди детей не от часового пояса. Вы детей займите. Они ж сами себе предоставлены. Пока мамка-папка думают как денежку заработать - дети тихонько с ума сходят. А когда каждый сможет ходить в кружки и на секции и не за 15-20тыс.тенге в месяц (а если два ребенка в семье уже 30-40т.т в месяц из бюджета), то не будет дурных мыслей у наших детей. Правильней сказать времени не будет хватать на разную дурь. И можете добавлять,убирать часы. Детям абсолютно будет до фонаря какой у нас пояс.
Дети утром в потемках идут в школу. А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит. Проблему не с той стороны рассматриваем. Освещение уличное делать нужно. А у нас "хлопушки" повесили на подъездах,а фонари сняли. Идут детишки в дольче дома топают да в ладоши хлопают. Кто во что горазд.
Летом всех световой день устраивает? В 6 утра солнце светит. Будет в 5 уже светить пока спите. А в 21:30 будете в потьмах лазить. Как в соседнем Челябинске.
По мне так и в данном формате нормально.
А суициды среди детей не от часового пояса. Вы детей займите. Они ж сами себе предоставлены. Пока мамка-папка думают как денежку заработать - дети тихонько с ума сходят. А когда каждый сможет ходить в кружки и на секции и не за 15-20тыс.тенге в месяц (а если два ребенка в семье уже 30-40т.т в месяц из бюджета), то не будет дурных мыслей у наших детей. Правильней сказать времени не будет хватать на разную дурь. И можете добавлять,убирать часы. Детям абсолютно будет до фонаря какой у нас пояс.
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 12:56
Цитата:
Что и говорила.....стрелочник что надо!
Если у вас так много свободного времени лучше бы добренцову помогали засветло машины разгружать,а то он до обеда спит потом в темноте тарится, да и время может у него появится книжки научные почитать или хотя бы учебник географии
abaika95:
получается до этого никого вопрос времени не интересовал и остальные акимы были нормальные а этот злюка виноват?
получается до этого никого вопрос времени не интересовал и остальные акимы были нормальные а этот злюка виноват?
Что и говорила.....стрелочник что надо!
Если у вас так много свободного времени лучше бы добренцову помогали засветло машины разгружать,а то он до обеда спит потом в темноте тарится, да и время может у него появится книжки научные почитать или хотя бы учебник географии
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:10
Цитата-/Что и говорила.....стрелочник что надо!/
Тоесть факт того что вопросы раньше не поднимали и акимы раньше не реагировали вас не интересуют?) И да добринцову его работяги помогут которые против перевода,а я между прочим ЗА!) Так что мимо)
Тоесть факт того что вопросы раньше не поднимали и акимы раньше не реагировали вас не интересуют?) И да добринцову его работяги помогут которые против перевода,а я между прочим ЗА!) Так что мимо)
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:37
Цитата:
Цитата:
Вы уж определились бы. В своих словах уже запутались.
abaika95: но с позиции идущего года и того что в этом году происходит лучше пока не трогать ничего,авось сломаем что-нибудь
Цитата:
abaika95:
которые против перевода,а я между прочим ЗА!
которые против перевода,а я между прочим ЗА!
Вы уж определились бы. В своих словах уже запутались.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9599
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:47
грузчики не против перевода,
они сказали -нам пох...
разные вещи.
они сказали -нам пох...
разные вещи.
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:47
Цитата-/своих словах уже запутались./
Никакой путаницы,я ЗА но не в этом "интересном" году иначе вдруг разгневаем богов)
Никакой путаницы,я ЗА но не в этом "интересном" году иначе вдруг разгневаем богов)
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:49
Цитата-/грузчики не против перевода,они сказали -нам пох../
С утра их мнение уже узнал?)
С утра их мнение уже узнал?)
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