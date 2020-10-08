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≡ Когда время все-таки повернется вспять
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40064
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
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Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
42
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 10:43
#30
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Цитата:
abaika95:
Есть,много кто не хочет переводить время и их мнение нельзя не учитывать) по гамбургскому счету провести референдум и большинство будет против перевода


Плюрализм мнений в данном вопросе не уместен.Нобелевский комитет в прошлом году вынужден был принять решение о том,что правительственные постановления должны основываться исключительно на научных данных и никак иначе.А то будет полный бедлам:сколько людей - столько и мнений. Вы ж,батенька,тоже как-то прислушивайтесь к мнению людей научно мыслящих
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
42
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 10:49
#31
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Цитата:
abaika95:
А до этого акимы тоже не вкурсе были?) Или на тех надежды соооооовсем небыло что разберутся? Или вопросов по времени только сейчас возникли?)


Не надо переводить стрелки и уводить в сторону, хотя для вас это обычно, вы так ВСЕГДА! делаете
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6984
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:03
#32
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Цитата:
юля елиссева:
Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию?

КАК ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОИСКАТЕЛЯХ
- Соберите информацию о том, кем вам приходится соискатель и чего он достиг. Просим сообщать достаточную для жюри информацию, которая позволит принять быстрое и точное реение, почему ваш кандидат заслуживает премии. Укажите также, где жюри может получить более подробную информацию, если в этом возникнет необходимость, включая (если вам известно) способ связаться с вашим соискателем.

Направляйте письма по адресу: Ig Nobel Nominations С/о Annals of Improbable Research PO Box 380853 Cambridge MA 02238 USA E-mail: air@improbable.com

Если вы отправили материалы и желаете получить ответ, то сообщите электронный адрес или пришлите конверт с маркой и обратным адресом. Если вам необходима анонимность, то нет ничего проще. Совет попечителей Шнобелевской премии обычно теряет или выбрасывает все документы. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте журнала «Анналы невероятных исследований» (www.improbable.com)».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1833
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:09
#33
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Цитата:
yudjin:
юля елиссева: Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию?


Неплохая идея. Со своей позицией он полностью подпадает под все критерии г-на Шнобеля. :-o
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
979
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:10
#34
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Цитата:
Настенька:
правительственные постановления должны основываться исключительно на научных данных и никак иначе


Вот именно! Есть заключение института географии МОН РК, ему и нужно следовать. Или может проголосуем, что и закон Ома на территории нашей области работает по другому?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9599
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:17
#35
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Цитата:
Тот самый:
Или может проголосуем, что и закон Ома на территории нашей области работает по другому?


все может быть.
акимат и грузчики со складской
наверное будут против его действия на территории области..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:23
#36
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Цитата-/Плюрализм мнений в данном вопросе не уместен./



Это кто решил?) Может голосование проведем уместен или не уместен?)




Цитата-/Не надо переводить стрелки и уводить в сторону, хотя для вас это обычно, вы так ВСЕГДА! делаете/

Ну тоесть получается до этого никого вопрос времени не интересовал и остальные акимы были нормальные а этот злюка виноват?) Опять плюрализм мнений не уместен?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 11:24
#37
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Цитата-/КАК ОТПРАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОИСКАТЕЛЯХ/




Дачник, Кулагина не забудь вписать в соискатели,иначе законы времени тебя покарают!)
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Z
§ Zhuzhik
(Пользователи)
Регистрация:
07.07.19
Сообщений:
3
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 12:52
#38
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Проблем же нет больше...
Дети утром в потемках идут в школу. А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит. Проблему не с той стороны рассматриваем. Освещение уличное делать нужно. А у нас "хлопушки" повесили на подъездах,а фонари сняли. Идут детишки в дольче дома топают да в ладоши хлопают. Кто во что горазд.
Летом всех световой день устраивает? В 6 утра солнце светит. Будет в 5 уже светить пока спите. А в 21:30 будете в потьмах лазить. Как в соседнем Челябинске.
По мне так и в данном формате нормально.
А суициды среди детей не от часового пояса. Вы детей займите. Они ж сами себе предоставлены. Пока мамка-папка думают как денежку заработать - дети тихонько с ума сходят. А когда каждый сможет ходить в кружки и на секции и не за 15-20тыс.тенге в месяц (а если два ребенка в семье уже 30-40т.т в месяц из бюджета), то не будет дурных мыслей у наших детей. Правильней сказать времени не будет хватать на разную дурь. И можете добавлять,убирать часы. Детям абсолютно будет до фонаря какой у нас пояс.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
42
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 12:56
#39
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Цитата:
abaika95:
получается до этого никого вопрос времени не интересовал и остальные акимы были нормальные а этот злюка виноват?

Что и говорила.....стрелочник что надо!
Если у вас так много свободного времени лучше бы добренцову помогали засветло машины разгружать,а то он до обеда спит потом в темноте тарится, да и время может у него появится книжки научные почитать или хотя бы учебник географии
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:10
#40
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Цитата-/Что и говорила.....стрелочник что надо!/



Тоесть факт того что вопросы раньше не поднимали и акимы раньше не реагировали вас не интересуют?) И да добринцову его работяги помогут которые против перевода,а я между прочим ЗА!) Так что мимо)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1833
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:37
#41
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Цитата:
abaika95: но с позиции идущего года и того что в этом году происходит лучше пока не трогать ничего,авось сломаем что-нибудь

Цитата:
abaika95:
которые против перевода,а я между прочим ЗА!


Вы уж определились бы. В своих словах уже запутались.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9599
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:47
#42
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грузчики не против перевода,
они сказали -нам пох...
разные вещи.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:47
#43
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Цитата-/своих словах уже запутались./



Никакой путаницы,я ЗА но не в этом "интересном" году иначе вдруг разгневаем богов)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5358
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 09.10.20 - 13:49
#44
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Цитата-/грузчики не против перевода,они сказали -нам пох../



С утра их мнение уже узнал?)
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