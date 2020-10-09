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≡ "Не соответствует действительности" - информацию о ситуации на Аркалыкской птицефабрике прокомментировали в управлении ветеринарии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40062
"Не соответствует действительности" - информацию о ситуации на Аркалыкской птицефабрике прокомментировали в управлении ветеринарии
Отправлено: 09.10.20 - 11:26
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Руководство ТОО "Агроинтерптица" сообщило, что предприятие приостанавливает работу на неопределённый период. Причиной учредитель ТОО назвал бездействие чиновников после массовой смерти поголовья, вызванного вспышкой птичьего гриппа.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5353
Re: "Не соответствует действительности" - информацию о...
Отправлено: 09.10.20 - 11:26
#1
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Цитата-/Александра ЛОРЕНЦА/




Неужто родственник тому самому?)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
979
Re: "Не соответствует действительности" - информацию о...
Отправлено: 09.10.20 - 12:01
#2
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Цитата:
abaika95:
Неужто родственник тому самому?)


Не редкая фамилия среди немцев. Наш тот был швейцарец и уехал в 1917-м, когда началась кутерьма. Но судьба очень похожая: вложил деньги в Казахстане и пролетел.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1799
"Не соответствует действительности" - информацию о ситуации на Аркалыкской птицефабрике прокомментировали в управлении ветеринарии
Отправлено: 09.10.20 - 12:10
#3
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Как бы говоря, Лорец и Лоренц, есть в сути своей разные фамилии. Не знают понаехавшие из аулов историю города в который они понаехали.
И, таки да, тот самый Лорец, был первым массовым уничтожителем деревьев в Кустанае. Вырубил для изготовления бочек большую дубовую рощу, что росла не одно столетие неподалеку от его пивзавода.

[Исправлено: юля елиссева, 09.10.2020 - 12:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5353
Re: "Не соответствует действительности" - информацию о...
Отправлено: 09.10.20 - 12:33
#4
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Цитата-/Но судьба очень похожая: вложил деньги в Казахстане и пролетел./




Не везёт один в 17 году прилетел другой в 20 прям навождение им какое-то здеся)




Цитата-/Лорец и Лоренц, есть в сути своей разные фамилии/



Сам догадался Аль помогли?)



Цитата-/Не знают понаехавшие из аулов историю города в который они понаехали./


"Тот самый" возвращайся в аул обратно! тебя тут поуеховший "танаец" из Баку который сейчас в израеле живёт уел!)




Цитата-/, таки да, тот самый Лорец, был первым массовым уничтожителем деревьев в Кустанае/



Архимед виноват?
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