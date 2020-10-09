Re: "Не соответствует действительности" - информацию о...

Отправлено: - 12:33

Цитата-/Но судьба очень похожая: вложил деньги в Казахстане и пролетел./









Не везёт один в 17 году прилетел другой в 20 прям навождение им какое-то здеся)









Цитата-/Лорец и Лоренц, есть в сути своей разные фамилии/







Сам догадался Аль помогли?)







Цитата-/Не знают понаехавшие из аулов историю города в который они понаехали./





"Тот самый" возвращайся в аул обратно! тебя тут поуеховший "танаец" из Баку который сейчас в израеле живёт уел!)









Цитата-/, таки да, тот самый Лорец, был первым массовым уничтожителем деревьев в Кустанае/







Архимед виноват?