Re: Когда время все-таки повернется вспять

Отправлено: - 12:52

Проблем же нет больше...

Дети утром в потемках идут в школу. А то что после перевода назад в 17.00 ночь наступит. Проблему не с той стороны рассматриваем. Освещение уличное делать нужно. А у нас "хлопушки" повесили на подъездах,а фонари сняли. Идут детишки в дольче дома топают да в ладоши хлопают. Кто во что горазд.

Летом всех световой день устраивает? В 6 утра солнце светит. Будет в 5 уже светить пока спите. А в 21:30 будете в потьмах лазить. Как в соседнем Челябинске.

По мне так и в данном формате нормально.

А суициды среди детей не от часового пояса. Вы детей займите. Они ж сами себе предоставлены. Пока мамка-папка думают как денежку заработать - дети тихонько с ума сходят. А когда каждый сможет ходить в кружки и на секции и не за 15-20тыс.тенге в месяц (а если два ребенка в семье уже 30-40т.т в месяц из бюджета), то не будет дурных мыслей у наших детей. Правильней сказать времени не будет хватать на разную дурь. И можете добавлять,убирать часы. Детям абсолютно будет до фонаря какой у нас пояс.