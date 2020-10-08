Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 10:37

Цитата-/почему ты решил что это про тебя?/







Я и не решил что это про меня,ты же про себя пишешь нет?)







Цитата-/Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?/





Незнаю,скидывай сюда свои новости будем обсуждать)