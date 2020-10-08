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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 11:49
на Тайване из-за пандемии коронавируса набирают
популярность авиарейсы в никуда.
Авиакомпании предлагают полеты из международного
аэропорта Таоюань и обратно:
самолеты пролетают над страной или соседними государствами
и возвращаются в аэропорт,
не совершая посадки.
популярность авиарейсы в никуда.
Авиакомпании предлагают полеты из международного
аэропорта Таоюань и обратно:
самолеты пролетают над страной или соседними государствами
и возвращаются в аэропорт,
не совершая посадки.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 11:55
Цитата:
Грете только не говорите)
alex_60:
Грете только не говорите)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 15:00
на Мауленова только открыли, асфальт снимают.
копать что ли собираются в зиму.
там сейчас или резину на кромках снятого 15 см слоя асфальта
запроста порезать можно, или оторвать что нибудь снизу.
копать что ли собираются в зиму.
там сейчас или резину на кромках снятого 15 см слоя асфальта
запроста порезать можно, или оторвать что нибудь снизу.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 20:05
Полный провал провокации.
провального теперь уже.
провального теперь уже.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 20:13
Цитата-/Полный провал провокации.провального теперь уже./
Это все фигня,в России тотальное помешательство началось к днюхе ВВП оппозиция начала самоподгорать,в нижнем журналистка себя спалила с припиской что в смерти винить Российскую федерацию в Челябинске подросток и в Питере ещё какой-то больной,вообщем это уже не шутки,в Тунисе в 2010 все так и начиналось с самоподжогов
Это все фигня,в России тотальное помешательство началось к днюхе ВВП оппозиция начала самоподгорать,в нижнем журналистка себя спалила с припиской что в смерти винить Российскую федерацию в Челябинске подросток и в Питере ещё какой-то больной,вообщем это уже не шутки,в Тунисе в 2010 все так и начиналось с самоподжогов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 23:50
Цитата:
-- Так может тут без тебя разберутся?
abaika95:
-- Так может тут без тебя разберутся?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:23
да, столько работы с утра.
абсолютно все посты обслужить.
адский труд.
неблагодарный.
[Исправлено: alex_60, 09.10.2020 - 10:28]
абсолютно все посты обслужить.
адский труд.
неблагодарный.
[Исправлено: alex_60, 09.10.2020 - 10:28]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:29
Цитата-/да, столько работы с утра.абсолютно все посты обслужить.адский труд./
Ну ты не плачь,советовал же уж выше,молоко проси за такую вредную работу,авось дадут 2 пакета!)
Ну ты не плачь,советовал же уж выше,молоко проси за такую вредную работу,авось дадут 2 пакета!)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:30
Цитата-/Так может тут без тебя разберутся?/
Нет нельзя,пока жители заУЙской страны лезут обсуждать дела у нас,МЫ лезем обсуждать дела у НИХ! Справедливо?)
Нет нельзя,пока жители заУЙской страны лезут обсуждать дела у нас,МЫ лезем обсуждать дела у НИХ! Справедливо?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:31
а почему ты решил что это про тебя?
никто озвучен конкретно не был.
никто озвучен конкретно не был.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:34
Цитата:
Ща приму удар на себя))
Цитата:
Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?))
Гога:
-- Так может тут без тебя разберутся?
-- Так может тут без тебя разберутся?
Ща приму удар на себя))
Цитата:
abaika95:
лезут обсуждать дела у нас,МЫ лезем обсуждать дела у НИХ! Справедливо?)
лезут обсуждать дела у нас,МЫ лезем обсуждать дела у НИХ! Справедливо?)
Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:36
Цитата:
У нас выделяют мелкому бизнесу по штуке баксов на закупку масок и санитайзеров. Как вам идея?))
abaika95:
У нас выделяют мелкому бизнесу по штуке баксов на закупку масок и санитайзеров. Как вам идея?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:37
Цитата-/почему ты решил что это про тебя?/
Я и не решил что это про меня,ты же про себя пишешь нет?)
Цитата-/Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?/
Незнаю,скидывай сюда свои новости будем обсуждать)
Я и не решил что это про меня,ты же про себя пишешь нет?)
Цитата-/Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?/
Незнаю,скидывай сюда свои новости будем обсуждать)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:37
Цитата:
Почти два лярда выделили на электромобили. Мало или норм?))
abaika95:
Почти два лярда выделили на электромобили. Мало или норм?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:38
Цитата-/Почти два лярда выделили на электромобили. Мало или норм?))/
Давай новость с ссылкой)
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