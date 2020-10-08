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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 871 из 872«1...869870871872»
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 11:49
#13051
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на Тайване из-за пандемии коронавируса набирают
популярность авиарейсы в никуда.
Авиакомпании предлагают полеты из международного
аэропорта Таоюань и обратно:
самолеты пролетают над страной или соседними государствами
и возвращаются в аэропорт,
не совершая посадки.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 11:55
#13052
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Цитата:
alex_60:

Грете только не говорите)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 15:00
#13053
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на Мауленова только открыли, асфальт снимают.
копать что ли собираются в зиму.
там сейчас или резину на кромках снятого 15 см слоя асфальта
запроста порезать можно, или оторвать что нибудь снизу.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 20:05
#13054
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Полный провал провокации.
провального теперь уже.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5346
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 20:13
#13055
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Цитата-/Полный провал провокации.провального теперь уже./



Это все фигня,в России тотальное помешательство началось к днюхе ВВП оппозиция начала самоподгорать,в нижнем журналистка себя спалила с припиской что в смерти винить Российскую федерацию в Челябинске подросток и в Питере ещё какой-то больной,вообщем это уже не шутки,в Тунисе в 2010 все так и начиналось с самоподжогов
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2811
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 08.10.20 - 23:50
#13056
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Цитата:
abaika95:

-- Так может тут без тебя разберутся?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:23
#13057
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да, столько работы с утра.
абсолютно все посты обслужить.
адский труд.
неблагодарный.

[Исправлено: alex_60, 09.10.2020 - 10:28]
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5346
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:29
#13058
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Цитата-/да, столько работы с утра.абсолютно все посты обслужить.адский труд./



Ну ты не плачь,советовал же уж выше,молоко проси за такую вредную работу,авось дадут 2 пакета!)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5346
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:30
#13059
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Цитата-/Так может тут без тебя разберутся?/



Нет нельзя,пока жители заУЙской страны лезут обсуждать дела у нас,МЫ лезем обсуждать дела у НИХ! Справедливо?)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9592
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:31
#13060
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а почему ты решил что это про тебя?
никто озвучен конкретно не был.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:34
#13061
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Цитата:
Гога:
-- Так может тут без тебя разберутся?

Ща приму удар на себя))

Цитата:
abaika95:
лезут обсуждать дела у нас,МЫ лезем обсуждать дела у НИХ! Справедливо?)

Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:36
#13062
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Цитата:
abaika95:

У нас выделяют мелкому бизнесу по штуке баксов на закупку масок и санитайзеров. Как вам идея?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5346
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:37
#13063
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Цитата-/почему ты решил что это про тебя?/



Я и не решил что это про меня,ты же про себя пишешь нет?)



Цитата-/Справедливо. Какие дела за океаном сегодня? Все ровно, или есть что подровнять?/


Незнаю,скидывай сюда свои новости будем обсуждать)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7957
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:37
#13064
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Цитата:
abaika95:

Почти два лярда выделили на электромобили. Мало или норм?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5346
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 09.10.20 - 10:38
#13065
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Цитата-/Почти два лярда выделили на электромобили. Мало или норм?))/




Давай новость с ссылкой)
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