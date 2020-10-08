Отправлено: - 20:25

abaika95:

Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!

Цитата:Ну при предыдущих акимах массово деревья не рубилиНГ сделайте примерный анализ, по распилу зеленого фонда города