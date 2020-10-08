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Вырубают еще один сквер в Костанае
Вырубают еще один сквер в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40059
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 19:47
Живу по ул. Мауленова, 30 "А". Рядом находится небольшой сквер, позади дома по ул. Уральской, 2 "А". Сейчас в сквере проводятся какие-то работы, вырубаются деревья.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 434
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 19:47
Грек останется в памяти, как древоснос в итоге
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 6
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:07
Урфин Джюс никак не успокоится. Рубит в центре города, на окраинах. Добрался до райцентров и поселков. И все ему мало. В перерывах бордюры меняет и плитку по новой перекладывает
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:09
Цитата-/Грек останется в памяти, как древоснос в итоге/
Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!
Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 88
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:25
Цитата:
Ну при предыдущих акимах массово деревья не рубили
НГ сделайте примерный анализ, по распилу зеленого фонда города
abaika95:
Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!
Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!
Ну при предыдущих акимах массово деревья не рубили
НГ сделайте примерный анализ, по распилу зеленого фонда города
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7954
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:33
Цитата:
Это вам к Навальному, но он щас занят. Сталкер - в основном по рудненским распилам. А в Костанае есть свой Робин Гуд?))
костанаец:
НГ сделайте примерный анализ, по распилу
НГ сделайте примерный анализ, по распилу
Это вам к Навальному, но он щас занят. Сталкер - в основном по рудненским распилам. А в Костанае есть свой Робин Гуд?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2040
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:40
Жаль! Дубы в городе редкость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5718
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 21:02
Цитата:
Да согласен, за такое "мародёрство" сажать нужно.
таноми52:
Жаль! Дубы в городе редкость
Жаль! Дубы в городе редкость
Да согласен, за такое "мародёрство" сажать нужно.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6981
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 21:22
Цитата:
Наверное болен...дендрофобией?
Цитата:
Да, по улицам не встретить, а во во дворах попадаются.
Дерево конечно шикарное... Но понаехавшие лесорубы и их командиры разве что-то понимают и ценят?
Кстати, мой дуб в этом году впервые дал 3 желудя... два других, пока еще маленькие.
electro:
рек останется в памяти, как древоснос в итоге
рек останется в памяти, как древоснос в итоге
Наверное болен...дендрофобией?
Цитата:
таноми52:
Жаль! Дубы в городе редкость
Жаль! Дубы в городе редкость
Да, по улицам не встретить, а во во дворах попадаются.
Дерево конечно шикарное... Но понаехавшие лесорубы и их командиры разве что-то понимают и ценят?
Кстати, мой дуб в этом году впервые дал 3 желудя... два других, пока еще маленькие.
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 22:02
Цитата-/Ну при предыдущих акимах массово деревья не рубили/
При других акимах вообще мало че делали) тишина стояла и болото,но всем нравится болото!)
При других акимах вообще мало че делали) тишина стояла и болото,но всем нравится болото!)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5718
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 22:39
Цитата:
Зато качественно, болот не было. Примерно до 2012-года. Потом понесло куда то кого то.
И деревья не рубили.
abaika95:
При других акимах вообще мало че делали)
При других акимах вообще мало че делали)
Зато качественно, болот не было. Примерно до 2012-года. Потом понесло куда то кого то.
И деревья не рубили.
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 23:50
Цитата-/Примерно до 2012-года. Потом понесло куда то кого то. И деревья не рубили./
Ну ладно,вам из Германии виднее)
Ну ладно,вам из Германии виднее)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5718
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 23:52
Цитата:
и слышнее))
abaika95:
Ну ладно,вам из Германии виднее)
Ну ладно,вам из Германии виднее)
и слышнее))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1798
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 09:51
Не любят наши акимы-временщики деревья! Видимо считают что в стране великой степи, степь должна быть всюду. Деревья этому сильно мешают.
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 09.10.20 - 10:07
Цитата-/наши акимы-временщики/
Ты хочешь чтобы они были постояньщики? А где же твои демократические ценности?)
Цитата-/степь должна быть всюду./
Ниче в израеле на позиции в горах Голани насмотришься на степи ещё)
Ты хочешь чтобы они были постояньщики? А где же твои демократические ценности?)
Цитата-/степь должна быть всюду./
Ниче в израеле на позиции в горах Голани насмотришься на степи ещё)
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