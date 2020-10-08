Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени. Читать статью
Если НЕ ПЕРЕВЕДУТ, и суицидов станет больше - то виноват будет АКИМ. Если ПЕРЕВЕДУТ, и суицидов станет больше - то виноват будет АКИМ. За всё что твориться и не твориться в вверенной ему области ОТВЕЧАЕТ АКИМ.
Сломанное не сломаешь. И может наоборот? Переведут время и всё наладится?
Цитата:
abaika95: А аким ответил что от жителей ничего не поступало Кто не прав?))
Аким врал, как и всегда. Вопрос этот поднимается каждый год уже 15 лет.
Цитата:
ACROS: ОТВЕЧАЕТ АКИМ
Ерунду пишете. В том и дело, он дважды публично обещал разобраться и ничего не сделал.
А в 2018-м ему и разбираться не нужно было, его сверху спросили: нужно или нет переводить время в области? И чтобы сделал нормальный аким на его месте? Как минимум спросил у населения интересует их эта тема или нет, профсоюзы могли опросить. В итоге чинуши наши молча ответили наверх, что и так всё отлично и в КызылОрде перевели время, а у нас нет.
Наверное не ерунда, раз любой, повторяю ЛЮБОЙ, вопрос в области упирается в акима, даже такая МЕЛОЧЬ как перевод времени.И даже целое Правительство НИЧЕГО не может решить без АКИМА: испрашивают РАЗРЕШЕНИЯ на перевод стрелок у него. А он упёрся как бык и не ПЕРЕВОДИТ, и по ходу не переведет пока он тут рулит.
//Когда согласовывали постановление от 11 декабря 2018 года об изменении исчисления времени, упоминалась и Костанайская область, Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.///
28 января 2015 //Депутат мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ольга Киколенко просит правительство изучить вопрос о переводе Костанайской области на летнее время. Поводом запроса послужили обращения граждан Костанайской области по вопросу пересмотра времени. В 2005 году, ссылаясь на медицинские причины, опыт зарубежных стран летнее время было отменено. И в целом по республике во всех регионах время по географическим поясам относительно соответствует. Есть разница, но небольшая, кроме Костанайской и Кызылординской областей", - сказала Киколенко, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Карима Масимова.///
ну и кто так нагло врет? зашквар конкретный. и тут еще находятся прихлебатели, которые защищают этот зашквар, вякают что всех все устраивает. что они в акимате под роспись провели опрос, опросили директоров ряда предприятий, и все против перевода.
Да давно понятно кто заврался и в тихушку делает свои делишки. И не пойдет он на просьбы людей, патамушта не приемлет он инициативы рожденные в народе... пренебрегает он народом, что видно по отчётным встречам... А тут здравомыслящие кустанайцы требуют своего времени, но так как мысль рождена не в голове власти, а в народной, то всеми путями, включая бюрократизм, игнор и вранье будет выкручиваться. Ибо не в характере и менталитете слушать людей.
Цитата -/. И может наоборот? Переведут время и всё наладится?/
А если и может....а может и если станет ещё хуже?) Дачник же начнет тут вопрошать что он был против перевода и вообще все вокруг виноваты!)
Цитата-/Аким врал, как и всегда. Вопрос этот поднимается каждый год уже 15 лет./
Он все 15 лет врёт? Даже когда в Актобе сидел должен был время перевести в Костанае?)
Цитата-/. А он упёрся как бык и не ПЕРЕВОДИТ, и по ходу не переведет пока он тут рулит./
Какой плохой злюка этот аким! До этого целых два акима было и они же переводили время туда сюда по просьбе народа!
Цитата-/ну и кто так нагло врет?зашквар конкретный.и тут еще находятся прихлебатели,которые защищают этот зашквар/
Алекс с утра смотрю новое слово выучил)зашквар! прогресс
Цитата-/тут здравомыслящие кустанайцы/
Нет таких граждан,поэтому он и не прислушивается к ним)
Цитата-/И не пойдет он на просьбы людей, патамушта не приемлет он инициативы рожденные в народе.../
Действительно,особенно когда инициативы идут в разрез с мнением другой части народа(ты не думай я за перевод,но те кто против они тоже есть и их много вон у добринцова спроси ну или в город с дачи приедь для начала )
alex_60: ну и кто так нагло врет? зашвар конкретный.
Да конечно!
вот сюжет КТК снимал в 2015-м году , в нём и завврача областной больницы и завуч школы №2, учитель с 30-летним стажем высказали своё мнение. И главред КН рассказала как жители сёл звонят им и жалуются на потемки утром, потому что улицы не освещены (Привет, Добринцофф!). И даже про злосчастный акимат рассказала журналистка, как их спросили, а они побоялись даже что-то ответить. Поэтому да, проще ж потом соврать, что жители не обращались, чем начать что-то делать.
Подозрительное совпадение,Архимед ещё даже не пришел в область а уже был виноват в не переводе времени! Зашквар
Цитата-/КН проводила опрос жителей (почитайте комменты)/
И тут подозрительное совпадение 2014 год,притом что на других статьях КН нет комментов а тут прям поперло!)
Цитата-/Может правда сиракузца подать на шнобелевскую премию? весь мир узнает что у нас есть не только талантливый журналист Борат Сагдиев, но еще и не менее талантливый аким с греческим именем./
Я за,но тогда Кулагина на супершнобелевскую премию, он же стрелки перевел? И тебя Израильский резервист тоже надо включить,иначе не объективно получается, при любимом Кулагине ты молчал,в носу ковырялся а при сиракузце в израель укатил) прогресс или зашквар?)
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