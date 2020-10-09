Прогноз на 5 дней
пасмурно+1°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жээнбеков назвал условия ухода с поста президента Кыргызстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40059
Жээнбеков назвал условия ухода с поста президента Кыргызстана
Отправлено: 09.10.20 - 09:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как признал действующий президент, необходимо отправить в отставку премьер-министра и членов правительства, которые работали до кризиса, что создаст законные основания для новых назначений.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9589
Re: Жээнбеков назвал условия ухода с поста президента...
Отправлено: 09.10.20 - 09:19
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему он должен уходить- непонятно.
выбран всенародным голосованием в 2017 на шесть лет.
президент может избираться только на один срок.
Кыргызстан — единственное в центральноазиатском регионе государство, в новейшей истории которой было более двух президентов.
Кыргызстан считается самой демократичной страной в Центральной Азии.
В других государствах региона находящиеся у власти политические силы, как правило, получают не менее 90 процентов голосов, тогда как в Кыргызстане выборы отличаются непредсказуемостью.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5342
Жээнбеков назвал условия ухода с поста президента Кыргызстана
Отправлено: 09.10.20 - 09:38
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Кыргызстан считается самой демократичной страной в Центральной Азии./




Ну все логично,народ на площади решил что президент должен уйти! Плевать что это только маленькая часть народа причем та часть которая с палками,но они решили, так что остальные не вякайте и слушайте их! Демократия!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.19 Ko | Raw HTML: 72.27 Ko -