Re: Жээнбеков назвал условия ухода с поста президента...

Отправлено: - 09:19

почему он должен уходить- непонятно.

выбран всенародным голосованием в 2017 на шесть лет.

президент может избираться только на один срок.

Кыргызстан — единственное в центральноазиатском регионе государство, в новейшей истории которой было более двух президентов.

Кыргызстан считается самой демократичной страной в Центральной Азии.

В других государствах региона находящиеся у власти политические силы, как правило, получают не менее 90 процентов голосов, тогда как в Кыргызстане выборы отличаются непредсказуемостью.