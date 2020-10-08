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abaika95:

но с позиции идущего года

abaika95:

авось сломаем что-нибудь

abaika95:

А аким ответил что от жителей ничего не поступало Кто не прав?))

ACROS:

ОТВЕЧАЕТ АКИМ

Цитата:Цитата:Сломанное не сломаешь. И может наоборот? Переведут время и всё наладится?Цитата:Аким врал, как и всегда. Вопрос этот поднимается каждый год уже 15 лет.Цитата:Ерунду пишете. В том и дело, он дважды публично обещал разобраться и ничего не сделал.А в 2018-м ему и разбираться не нужно было, его сверху спросили: нужно или нет переводить время в области? И чтобы сделал нормальный аким на его месте? Как минимум спросил у населения интересует их эта тема или нет, профсоюзы могли опросить. В итоге чинуши наши молча ответили наверх, что и так всё отлично и в КызылОрде перевели время, а у нас нет.