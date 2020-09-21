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≡ Вечная жизнь 2.0
 
 
Страница 31 из 31«1...293031
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Куратор темы: maxsaf
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7954
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.09.20 - 10:27
#451
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Цитата:
elektron:
Ну знамо, бездомные и прочие которым действительно нужно

Причем тут бездомные. Есть много народу, которые отродясь света белого не видели, не способны самостоятельно существовать или даже просто предупредить персонал, что собираются сходить под себя. Этим пациентам уж точно терять нечего. Нейроинтерфейс улучшит качество их жизни, придаст существованию хотя бы иллюзию смысла.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7954
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 21.09.20 - 10:29
#452
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Цитата:
elektron:
Вот когда в реальном победит, тогда и можно будет посмотреть.

Тогда будет поздно))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7954
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 21:43
#453
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Канада претендует на мировое лидерство в развитии искусственного интеллекта Подробности:

https://regnum.ru
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5337
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 21:52
#454
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Че там эппл в этом году презентовал нового?что-то нигде внятной инфы не нашел)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7954
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 22:08
#455
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Цитата:
abaika95:
Че там эппл в этом году презентовал нового?

Видимо год тяжелый, я так то яблоками не интересуюсь)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5337
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 22:20
#456
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Цитата-/я так то яблоками не интересуюсь)/




Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5718
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 22:32
#457
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Цитата:
abaika95:
Даже не интересна история создания макинтош?

А чего там интересного? Гараж? Сертификаты? Которые один типус, продал за копейки , когда решил выйти из "струи"? а потом другой, продал всё это в 10-ть раз (если не больше, точно не знаю) дороже? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7954
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 23:03
#458
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Цитата:
abaika95:
Не интересуешься компанией которая стала главным маркетинговым и техническим прорывом 20 и начала 21 века?) Даже не интересна история создания макинтош?

Нет, не интересуюсь. По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе по духу :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5337
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 08.10.20 - 23:55
#459
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Цитата-/Которые один типус, продал за копейки , когда решил выйти из "струи"? а потом другой, продал всё это в 10-ть раз (если не больше, точно не знаю) дороже?/



Какие сертификаты что-то не слышал?)





Цитата-/По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе/



Гугл тоталитарная машина будущего,не нужен не Оруэлл ни Хаксли все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире) в Эппл это история одного человека и его культа,думаю лет через 10-15 компания с ее современной политикой сдуется и уйдет в небытие


Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится

[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 23:56]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5718
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 09.10.20 - 00:11
#460
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Цитата:
abaika95:
Какие сертификаты что-то не слышал?)

Сертификаты ил акции, тоже не в курсе. Просто по телеку показывали.
А о том типе тут ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7954
Вечная жизнь 2.0
Отправлено: 09.10.20 - 00:30
#461
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Цитата:
abaika95:
Гугл тоталитарная машина будущего,

Я за будущее, так что тут все норм.Цитата:
abaika95:
все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире

Ну тут два варианта - либо быть поближе, либо подальше. Остановить все равно не выйдет. ;-)
Цитата:
abaika95:
сдуется и уйдет в небытие

Пофиг

Цитата:
abaika95:
Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится

Я фильм смотрел
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Страница 31 из 31«1...293031
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