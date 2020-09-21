elektron: Ну знамо, бездомные и прочие которым действительно нужно
Причем тут бездомные. Есть много народу, которые отродясь света белого не видели, не способны самостоятельно существовать или даже просто предупредить персонал, что собираются сходить под себя. Этим пациентам уж точно терять нечего. Нейроинтерфейс улучшит качество их жизни, придаст существованию хотя бы иллюзию смысла.
Цитата-/Которые один типус, продал за копейки , когда решил выйти из "струи"? а потом другой, продал всё это в 10-ть раз (если не больше, точно не знаю) дороже?/
Какие сертификаты что-то не слышал?)
Цитата-/По моему мнению это не столько компания, сколько культ. Закрылись в своем мире, живут обособлено, упиваясь своей исключительностью. Мне интернационал Гугла ближе/
Гугл тоталитарная машина будущего,не нужен не Оруэлл ни Хаксли все заменит гуголь с его чудовищной по размерам базой данных и присутствием на каждом устройстве в мире) в Эппл это история одного человека и его культа,думаю лет через 10-15 компания с ее современной политикой сдуется и уйдет в небытие
Кстати про основы работы гуголь есть неплохая книга антиутопия "сфера" почитай может понравится
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