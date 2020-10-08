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≡ Предельные цены на маски снизили в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40058
Предельные цены на маски снизили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 21:14
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Новые меры были выработаны сегодня, 8 октября, на заседании МВК под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова в рамках подготовки ко второй волне пандемии коронавируса.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1830
Re: Предельные цены на маски снизили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 21:14
#1
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Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1029
Re: Предельные цены на маски снизили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 21:28
#2
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Цитата:
Козлов я:


Стесняюсь, спросить: бараны - это кто, или это действительно просто БАРАНЫ?!?!
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6980
Re: Предельные цены на маски снизили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 21:31
#3
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Цитата:
Козлов я:

А почему только передние ряды изображают ношение масок?

Цитата:
определена предельная розничная цена на защитные маски в размере 40 тенге, на одноразовые медицинские маски - в размере 60 тенге"

Скоро новый год... на новогодние надо было сразу установить.

С одноразовыми медицинскими понятно, а защитные маски -это какие? И если они многоразовые, то почему они дешевле одноразовых?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1830
Предельные цены на маски снизили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 22:00
#4
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Цитата:
ACROS:
Стесняюсь, спросить: бараны - это кто, или это действительно просто БАРАНЫ?!?!

Не постесняюсь ответить, что ответ на этот вопрос у каждого свой. 8-)

Цитата:
yudjin:
А почему только передние ряды изображают ношение масок?

Всё как в жизни... :-x
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7953
Re: Предельные цены на маски снизили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 23:09
#5
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Цитата:
yudjin:
И если они многоразовые, то почему они дешевле одноразовых?

Мож 400 и 60?
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