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≡ «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40058
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
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Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5717
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:19
#45
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Цитата:
юля елиссева:
дык это известный пророссийский герр..

Да это тут не причём. Наговорил он много лишнего (поднавльный в смысле). А в правовом государстве, каждый имеет права на защиту чести и достоинства. Тут вам не там. :lol:

[Исправлено: elektron, 08.10.2020 - 16:33]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1139
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 22:41
#46
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Цитата:
Tenkisch:
Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее
Получается, наши рулевые не хотят строить такую страну.
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