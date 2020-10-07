Отправлено: - 22:41

Tenkisch:

Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее

Цитата:Получается, наши рулевые не хотят строить такую страну.