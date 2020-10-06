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Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40058
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 06.10.20 - 19:08
По согласованию с депутатами районного маслихата распоряжением акима Костанайской области на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов. Ранее он занимал должность заместителя акима Лисаковска.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9586
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 06.10.20 - 19:08
///имеет два высших образования. Окончил Костанайский государственный университет им. Ахмета Батурсынова по специальностям «Экономика» и «Право».//
Похвально. Когда только успевают.
Как живут вот так без продыху,
все время в учении.
У некоторых по пять, шесть.
Образований.
А потом хоп, и готово.
Похвально. Когда только успевают.
Как живут вот так без продыху,
все время в учении.
У некоторых по пять, шесть.
Образований.
А потом хоп, и готово.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7953
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 06.10.20 - 19:15
Главный шахматист расставляет фигуры на доске для следующего гроссмейстера, который в случае чего скажет - шахматы не мои были, в отставку не пойду))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20205
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 06.10.20 - 20:11
Цитата:
Вот повезло - Айетовке...
alex_60:
А потом хоп, и готово.
А потом хоп, и готово.
Вот повезло - Айетовке...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1029
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 07.10.20 - 14:05
Цитата://при этом допустил грубость//
Правильно сделал: раз деньги государственные( читай ХАЛЯВНЫЕ), тогда что: можно и в два раза НАКРУЧИВАТЬ на пустом месте?? Я всегда утверждал и утверждаю: наши казахские бизнесмены баснословно ЖАДНЫЕ - хотят разбогатеть: СЕЙЧАС и СРАЗУ и на всю жизнь. Все эти услуги: и газ и вода и тепло и цены в магазинах и на продукты , и на вещи и на всё - НАКРУЧЕНЫ во много раз. Реальная зарплата не соответствуют накрученным ценам - поэтому и 80% населения страны сидят в КРЕДИТАХ; и поэтому власть в пожарном порядке списывает накрученные кредиты во избежания СОЦИАЛЬНОГО взрыва ( Шакун не там ищет социальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады).
То что назначили молодого - это правильно: а то везде одни те же "неудачники" проводящие в каждом возглавляемом им очередном .....НАДЦАТОМ районе, непонятные для КОГО и для ЧЕГО виртуальные ФОРУМЫ строителей.
Правильно сделал: раз деньги государственные( читай ХАЛЯВНЫЕ), тогда что: можно и в два раза НАКРУЧИВАТЬ на пустом месте?? Я всегда утверждал и утверждаю: наши казахские бизнесмены баснословно ЖАДНЫЕ - хотят разбогатеть: СЕЙЧАС и СРАЗУ и на всю жизнь. Все эти услуги: и газ и вода и тепло и цены в магазинах и на продукты , и на вещи и на всё - НАКРУЧЕНЫ во много раз. Реальная зарплата не соответствуют накрученным ценам - поэтому и 80% населения страны сидят в КРЕДИТАХ; и поэтому власть в пожарном порядке списывает накрученные кредиты во избежания СОЦИАЛЬНОГО взрыва ( Шакун не там ищет социальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады).
То что назначили молодого - это правильно: а то везде одни те же "неудачники" проводящие в каждом возглавляемом им очередном .....НАДЦАТОМ районе, непонятные для КОГО и для ЧЕГО виртуальные ФОРУМЫ строителей.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5336
Нового акима района Беимбета Майлина представил аким Костанайской области
Отправлено: 07.10.20 - 14:17
Цитата-/наши казахские бизнесмены баснословно ЖАДНЫЕ - хотят разбогатеть: СЕЙЧАС и СРАЗУ и на всю жизнь/
И с бюджета поиметь копеечку,почему нет? Если все имеют эту копеечку почему им нельзя?)
Цитата-/Шакун не там ищет с0оциальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады/
Буржуа как раз и пойдет на баррикады первый,точнее он будет подстрекать и взывать к гласу народному с позиций оратора,но получать по башке будут обычные работяги ) даже у нас по карантину смотреть,большинство недовольных со стороны буржуа и было)
И с бюджета поиметь копеечку,почему нет? Если все имеют эту копеечку почему им нельзя?)
Цитата-/Шакун не там ищет с0оциальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады/
Буржуа как раз и пойдет на баррикады первый,точнее он будет подстрекать и взывать к гласу народному с позиций оратора,но получать по башке будут обычные работяги ) даже у нас по карантину смотреть,большинство недовольных со стороны буржуа и было)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9586
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 07.10.20 - 15:37
Цитата:
неверно ты понял мысль.
готово- это дорога дальняя.
drakon:
alex_60: А потом хоп, и готово.
Вот повезло - Айетовке..
alex_60: А потом хоп, и готово.
Вот повезло - Айетовке..
неверно ты понял мысль.
готово- это дорога дальняя.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1139
Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...
Отправлено: 08.10.20 - 22:04
Рассмотрение уголовного дела в отношении главного врача противотуберкулезногодиспансера (ныне - областного фтизио-пульмонологического центра) Любови Муржакуповой.Не родня ли?
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