Re: Нового акима района Беимбета Майлина представил аким...

Отправлено: - 14:05

Цитата://при этом допустил грубость//



Правильно сделал: раз деньги государственные( читай ХАЛЯВНЫЕ), тогда что: можно и в два раза НАКРУЧИВАТЬ на пустом месте?? Я всегда утверждал и утверждаю: наши казахские бизнесмены баснословно ЖАДНЫЕ - хотят разбогатеть: СЕЙЧАС и СРАЗУ и на всю жизнь. Все эти услуги: и газ и вода и тепло и цены в магазинах и на продукты , и на вещи и на всё - НАКРУЧЕНЫ во много раз. Реальная зарплата не соответствуют накрученным ценам - поэтому и 80% населения страны сидят в КРЕДИТАХ; и поэтому власть в пожарном порядке списывает накрученные кредиты во избежания СОЦИАЛЬНОГО взрыва ( Шакун не там ищет социальный взрыв - буржуа никогда не пойдёт на баррикады).



То что назначили молодого - это правильно: а то везде одни те же "неудачники" проводящие в каждом возглавляемом им очередном .....НАДЦАТОМ районе, непонятные для КОГО и для ЧЕГО виртуальные ФОРУМЫ строителей.