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≡ Когда время все-таки повернется вспять
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40058
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
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Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1029
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 21:23
#15
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Цитата:
abaika95:
кто будет виноват?)


Если НЕ ПЕРЕВЕДУТ, и суицидов станет больше - то виноват будет АКИМ.
Если ПЕРЕВЕДУТ, и суицидов станет больше - то виноват будет АКИМ.
За всё что твориться и не твориться в вверенной ему области ОТВЕЧАЕТ АКИМ.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
984
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 21:31
#16
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Цитата:
ACROS:
Если ПЕРЕВЕДУТ, и суицидов станет больше - то виноват будет АКИМ.

В этом случае у него хотя бы появится отмазка, что делал все правильно, согласно географическому времени. Во всех других случаях - никаких отмазок нет.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 21:57
#17
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Цитата-/Франция со своими "желтыми" жилетами./



Мимо они в прошлом году вроде были) а вот год начинался с Ирана




Цитата-/ОТВЕЧАЕТ АКИМ./



"Так зачем платить больше?"





Цитата-/Во всех других случаях - никаких отмазок нет./



Есть,много кто не хочет переводить время и их мнение нельзя не учитывать) по гамбургскому счету провести референдум и большинство будет против перевода просто потомучто ничего не хотят менять)
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