Когда время все-таки повернется вспять

Отправлено: - 21:57

Цитата-/Франция со своими "желтыми" жилетами./







Мимо они в прошлом году вроде были) а вот год начинался с Ирана









Цитата-/ОТВЕЧАЕТ АКИМ./







"Так зачем платить больше?"











Цитата-/Во всех других случаях - никаких отмазок нет./







Есть,много кто не хочет переводить время и их мнение нельзя не учитывать) по гамбургскому счету провести референдум и большинство будет против перевода просто потомучто ничего не хотят менять)