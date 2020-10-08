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≡ Президент Кыргызстана заявил, что во время беспорядков в...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40058
Президент Кыргызстана заявил, что во время беспорядков в...
Отправлено: 08.10.20 - 21:32
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Президент Кыргызстана заявил, что во время беспорядков в Бишкеке приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь. Возможно ли такое решение для главы государства в Казахстане?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1029
Re: Президент Кыргызстана заявил, что во время беспорядков в...
Отправлено: 08.10.20 - 21:32
#1
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Прецедент был же в 2011 году, в День Независимости - Жана Озен.
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