Отправлено: - 22:00

ACROS:

Стесняюсь, спросить: бараны - это кто, или это действительно просто БАРАНЫ?!?!

yudjin:

А почему только передние ряды изображают ношение масок?

Цитата:Не постесняюсь ответить, что ответ на этот вопрос у каждого свой.Цитата:Всё как в жизни...