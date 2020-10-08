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≡ Вырубают еще один сквер в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40058
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 19:47
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Живу по ул. Мауленова, 30 "А". Рядом находится небольшой сквер, позади дома по ул. Уральской, 2 "А". Сейчас в сквере проводятся какие-то работы, вырубаются деревья.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
434
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 19:47
#1
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:-x
Грек останется в памяти, как древоснос в итоге
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
6
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:07
#2
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Урфин Джюс никак не успокоится. Рубит в центре города, на окраинах. Добрался до райцентров и поселков. И все ему мало. В перерывах бордюры меняет и плитку по новой перекладывает
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:09
#3
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Цитата-/Грек останется в памяти, как древоснос в итоге/




Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
88
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:25
#4
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Цитата:
abaika95:
Да, все знают что по его личному приказу каждое дерево рубят а по секретному формуляру ещё и с особой жестокостью!

Ну при предыдущих акимах массово деревья не рубили
НГ сделайте примерный анализ, по распилу зеленого фонда города
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7950
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:33
#5
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Цитата:
костанаец:
НГ сделайте примерный анализ, по распилу

Это вам к Навальному, но он щас занят. Сталкер - в основном по рудненским распилам. А в Костанае есть свой Робин Гуд?))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2040
Re: Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 20:40
#6
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Жаль! Дубы в городе редкость :-(
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5714
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 21:02
#7
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Цитата:
таноми52:
Жаль! Дубы в городе редкость

Да согласен, за такое "мародёрство" сажать нужно.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6980
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 21:22
#8
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Цитата:
electro:
рек останется в памяти, как древоснос в итоге

Наверное болен...дендрофобией?

Цитата:
таноми52:
Жаль! Дубы в городе редкость

Да, по улицам не встретить, а во во дворах попадаются.
Дерево конечно шикарное... Но понаехавшие лесорубы и их командиры разве что-то понимают и ценят?










Кстати, мой дуб в этом году впервые дал 3 желудя... два других, пока еще маленькие.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Вырубают еще один сквер в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 22:02
#9
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Цитата-/Ну при предыдущих акимах массово деревья не рубили/




При других акимах вообще мало че делали) тишина стояла и болото,но всем нравится болото!)
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