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Когда время все-таки повернется вспять
Когда время все-таки повернется вспять
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40058
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9586
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
///представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.//
лукавил,лукавил аким.
мягко,мягко говоря.
лукавил,лукавил аким.
мягко,мягко говоря.
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:36
Цитата-/Да, в идеале Костанайской области для возврата к астрономическому времени нужно перевести стрелки на 2 часа назад, а Кызылординской - еще на час./
То есть битва за сон ещё не закончена? Кызылорда опять выходит на тропу войны за целый час?) Мда весело однако,нет, конечно понимаю что это важно и лучше вернуть время чем не вернуть, но с позиции идущего года и того что в этом году происходит лучше пока не трогать ничего,авось сломаем что-нибудь )
То есть битва за сон ещё не закончена? Кызылорда опять выходит на тропу войны за целый час?) Мда весело однако,нет, конечно понимаю что это важно и лучше вернуть время чем не вернуть, но с позиции идущего года и того что в этом году происходит лучше пока не трогать ничего,авось сломаем что-нибудь )
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:36
Пардон дубль
Цитата-/представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.//лукавил,лукавил аким.мягко,мягко говоря./
В одном предложении уже звучит смысловой парадокс)
Представители правительства обратились к акиму
А аким ответил что от жителей ничего не поступало
Кто не прав?))
[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 10:48]
Цитата-/представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.//лукавил,лукавил аким.мягко,мягко говоря./
В одном предложении уже звучит смысловой парадокс)
Представители правительства обратились к акиму
А аким ответил что от жителей ничего не поступало
Кто не прав?))
[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 10:48]
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:44
Цитата:
Цитата:
Что-то уже сломалось))
abaika95:
авось сломаем что-нибудь )
авось сломаем что-нибудь )
Цитата:
abaika95:
авось сломаем что-нибудь )
авось сломаем что-нибудь )
Что-то уже сломалось))
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:49
Цитата-/Что-то уже сломалось/
Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)
Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:56
Цитата:
Если бы все так просто. Казалось бы такая беда - коронавирус. И тут на тебе, Белоруссия, Армения и Азербайджан, Киргизия, локальные недоразумения, и невольно начинаешь верить, что беда одна не ходит. На этом фоне перевод стрелок по важности примерно на третьем месте с конца))
abaika95:
Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)
Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)
Если бы все так просто. Казалось бы такая беда - коронавирус. И тут на тебе, Белоруссия, Армения и Азербайджан, Киргизия, локальные недоразумения, и невольно начинаешь верить, что беда одна не ходит. На этом фоне перевод стрелок по важности примерно на третьем месте с конца))
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:59
Цитата-/И тут на тебе, Белоруссия, Армения и Азербайджан, Киргизия,/
И все почему-то в постсоветском пространстве выстреливает)
И все почему-то в постсоветском пространстве выстреливает)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9586
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:01
статья из научного журнала NATURE следующего года.
///Июнь 2021. Мир живет в режиме пандемии уже полтора года. Вирус продолжает медленно распространяться; периодические карантины стали новой нормой. Одобренная вакцина дает иммунитет на шесть месяцев, однако международные сделки замедлили ее распространение. Согласно статистике, 250 миллионов людей по всему миру были заражены, 1,75 миллиона — мертвы.
нас ожидают ежегодные волны заболеваемости Сovid-19 вплоть до 2025 года и позднее.//
[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 11:02]
///Июнь 2021. Мир живет в режиме пандемии уже полтора года. Вирус продолжает медленно распространяться; периодические карантины стали новой нормой. Одобренная вакцина дает иммунитет на шесть месяцев, однако международные сделки замедлили ее распространение. Согласно статистике, 250 миллионов людей по всему миру были заражены, 1,75 миллиона — мертвы.
нас ожидают ежегодные волны заболеваемости Сovid-19 вплоть до 2025 года и позднее.//
[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 11:02]
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:04
Цитата:
Вы лукавите. Америке тоже этот год не легко дается)
abaika95:
И все почему-то в постсоветском пространстве выстреливает)
И все почему-то в постсоветском пространстве выстреливает)
Вы лукавите. Америке тоже этот год не легко дается)
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:06
Цитата:
Вторая цифра слишком занижена, даже при самом благоприятном развитии событий она будет разы больше.
alex_60:
Согласно статистике, 250 миллионов людей по всему миру были заражены, 1,75 миллиона — мертвы.
Согласно статистике, 250 миллионов людей по всему миру были заражены, 1,75 миллиона — мертвы.
Вторая цифра слишком занижена, даже при самом благоприятном развитии событий она будет разы больше.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1830
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:08
Цитата:
И что, теперь и кустанайским детям нужно выйти на первое место по суицидам, чтобы убедить акима?
поднял статистику по детским суицидам, и оказалось, что наша область лидирует по их числу в стране!... Опираясь на мнение мировых ученых, я пришел к выводу, что и здесь причиной может быть жизнь по неправильному времени.
И что, теперь и кустанайским детям нужно выйти на первое место по суицидам, чтобы убедить акима?
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:12
Цитата:
Часовой пояс и время в последнюю очередь влияет, там помимо этого еще сотня причин посерьезнее.
Козлов я:
Часовой пояс и время в последнюю очередь влияет, там помимо этого еще сотня причин посерьезнее.
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 12:02
Цитата-/Вы лукавите. Америке тоже этот год не легко дается/
Там всегда такая петрушка с афроамериканцами и америкоамериканцами)
Цитата-/И что, теперь и кустанайским детям нужно выйти на первое место по суицидам, чтобы убедить акима?/
А по числу выпитого пива на душу населения мы случайно не в лидерах? А по числу денерных на квадратный метр? Эти параметры от разницы во времени зависят?) И сразу вопрос, если время переведут а детских суицидов станет больше кто будет виноват?)
Там всегда такая петрушка с афроамериканцами и америкоамериканцами)
Цитата-/И что, теперь и кустанайским детям нужно выйти на первое место по суицидам, чтобы убедить акима?/
А по числу выпитого пива на душу населения мы случайно не в лидерах? А по числу денерных на квадратный метр? Эти параметры от разницы во времени зависят?) И сразу вопрос, если время переведут а детских суицидов станет больше кто будет виноват?)
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1029
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 21:19
Цитата:
Франция со своими "желтыми" жилетами.
abaika95:
такая петрушка
такая петрушка
Франция со своими "желтыми" жилетами.
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