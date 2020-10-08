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≡ Когда время все-таки повернется вспять
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40058
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
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Действующее в Костанайской области время на 2 часа опережает астрономическое. Проще говоря, когда в нашем регионе, особенно зимой, начинает вставать солнце, жители уже бегут на работу или в школу, что очень плохо сказывается на здоровье и продолжительности жизни. Так утверждает блогер Болат НУРХОЖАЕВ, которому в 2017 году удалось вернуть жителям Кызылординской области бесценный час времени.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9586
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:29
#1
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///представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.//

лукавил,лукавил аким.
мягко,мягко говоря.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:36
#2
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Цитата-/Да, в идеале Костанайской области для возврата к астрономическому времени нужно перевести стрелки на 2 часа назад, а Кызылординской - еще на час./



То есть битва за сон ещё не закончена? Кызылорда опять выходит на тропу войны за целый час?) Мда весело однако,нет, конечно понимаю что это важно и лучше вернуть время чем не вернуть, но с позиции идущего года и того что в этом году происходит лучше пока не трогать ничего,авось сломаем что-нибудь )
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:36
#3
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Пардон дубль

Цитата-/представители правительства письменно обратились к властям Костанайской области с вопросом о переходе. Но ваш аким области Архимед Мухамбетов ответил, что от жителей такого запроса не поступало.//лукавил,лукавил аким.мягко,мягко говоря./


В одном предложении уже звучит смысловой парадокс)

Представители правительства обратились к акиму

А аким ответил что от жителей ничего не поступало

Кто не прав?))

[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 10:48]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7950
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:44
#4
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Цитата:
abaika95:
авось сломаем что-нибудь )

Цитата:
abaika95:
авось сломаем что-нибудь )

Что-то уже сломалось))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:49
#5
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Цитата-/Что-то уже сломалось/



Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7950
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:56
#6
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Цитата:
abaika95:
Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)

Если бы все так просто. Казалось бы такая беда - коронавирус. И тут на тебе, Белоруссия, Армения и Азербайджан, Киргизия, локальные недоразумения, и невольно начинаешь верить, что беда одна не ходит. На этом фоне перевод стрелок по важности примерно на третьем месте с конца))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 10:59
#7
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Цитата-/И тут на тебе, Белоруссия, Армения и Азербайджан, Киргизия,/



И все почему-то в постсоветском пространстве выстреливает)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9586
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:01
#8
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статья из научного журнала NATURE следующего года.

///Июнь 2021. Мир живет в режиме пандемии уже полтора года. Вирус продолжает медленно распространяться; периодические карантины стали новой нормой. Одобренная вакцина дает иммунитет на шесть месяцев, однако международные сделки замедлили ее распространение. Согласно статистике, 250 миллионов людей по всему миру были заражены, 1,75 миллиона — мертвы.
нас ожидают ежегодные волны заболеваемости Сovid-19 вплоть до 2025 года и позднее.//

[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 11:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7950
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:04
#9
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Цитата:
abaika95:
И все почему-то в постсоветском пространстве выстреливает)

Вы лукавите. Америке тоже этот год не легко дается)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7950
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:06
#10
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Цитата:
alex_60:
Согласно статистике, 250 миллионов людей по всему миру были заражены, 1,75 миллиона — мертвы.

Вторая цифра слишком занижена, даже при самом благоприятном развитии событий она будет разы больше.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1830
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:08
#11
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Цитата:
поднял статистику по детским суицидам, и оказалось, что наша область лидирует по их числу в стране!... Опираясь на мнение мировых ученых, я пришел к выводу, что и здесь причиной может быть жизнь по неправильному времени.

И что, теперь и кустанайским детям нужно выйти на первое место по суицидам, чтобы убедить акима?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7950
Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 11:12
#12
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Цитата:
Козлов я:

Часовой пояс и время в последнюю очередь влияет, там помимо этого еще сотня причин посерьезнее.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5334
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 12:02
#13
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Цитата-/Вы лукавите. Америке тоже этот год не легко дается/



Там всегда такая петрушка с афроамериканцами и америкоамериканцами)





Цитата-/И что, теперь и кустанайским детям нужно выйти на первое место по суицидам, чтобы убедить акима?/


А по числу выпитого пива на душу населения мы случайно не в лидерах? А по числу денерных на квадратный метр? Эти параметры от разницы во времени зависят?) И сразу вопрос, если время переведут а детских суицидов станет больше кто будет виноват?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1029
Re: Когда время все-таки повернется вспять
Отправлено: 08.10.20 - 21:19
#14
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Цитата:
abaika95:
такая петрушка


Франция со своими "желтыми" жилетами.
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