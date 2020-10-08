Отправлено: - 10:56

abaika95:

Поэтому этот год надо осторожно осторожно не тревожа ничего и вселенную, прожить до 31 декабря)

Цитата:Если бы все так просто. Казалось бы такая беда - коронавирус. И тут на тебе, Белоруссия, Армения и Азербайджан, Киргизия, локальные недоразумения, и невольно начинаешь верить, что беда одна не ходит. На этом фоне перевод стрелок по важности примерно на третьем месте с конца))