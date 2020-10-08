Отправлено: - 18:13

Маркс:

А что за богатые и щедрые спонсоры? Почему о них ничего не пишут?

И я про это же:Цитата:Все чаще заявляется о спонсорских средствах и все чаще кто эти спонсоры не указывают. Можно сказать о скромности, но когда это касается общества, общественных мест города... В общем очень хотелось бы знать в лицо наших героев!