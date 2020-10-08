Re: Добровольцем в госпиталь - Премию "Народное...

Отправлено: - 18:03

Есть у нас еще много замечательных людей!

Екатерина Мун, даже на фотографии видно что добрый, светлый человек.

Надо отдать должное и Канату, что не забыл кто его спасал.

Также как и редакцию "НГ" за все что она делала и делает: за все эти акции "НГ" связанные с ковид, медициной...

Это наша самая народная газета!

Всем здоровья и всего наилучшего!