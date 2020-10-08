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≡ Добровольцем в госпиталь - Премию "Народное признание" вручили медицинской сестре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40055
Добровольцем в госпиталь - Премию "Народное признание" вручили медицинской сестре
Отправлено: 08.10.20 - 18:03
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Одним из лауреатов премии стала Екатерина МУН, работавшая медсестрой в провизорном госпитале на базе профилактория «Дружба». Читатель Канат написал «НГ», что выздоровлением обязан заботе и уходу, которые обеспечила именно медсестра.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
490
Re: Добровольцем в госпиталь - Премию "Народное...
Отправлено: 08.10.20 - 18:03
#1
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Есть у нас еще много замечательных людей!
Екатерина Мун, даже на фотографии видно что добрый, светлый человек.
Надо отдать должное и Канату, что не забыл кто его спасал.
Также как и редакцию "НГ" за все что она делала и делает: за все эти акции "НГ" связанные с ковид, медициной...
Это наша самая народная газета!
Всем здоровья и всего наилучшего!
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