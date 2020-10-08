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≡ Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40055
Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19
Отправлено: 08.10.20 - 17:28
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Приложение позволяет человеку с положительным результатом теста на Covid-19 анонимно предупредить других пользователей приложения о контакте с ним в течение последних 14 дней на расстоянии менее двух метров и в течение более 15 минут.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
147
Re: Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение,...
Отправлено: 08.10.20 - 17:28
#1
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"пока отзывы пользователей о приложении негативные." - улыбнуло :lol:
Профайл
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