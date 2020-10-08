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Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19
Казахстанцев призывают установить на смартфон приложение, которое сообщает о риске заражения Covid-19
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