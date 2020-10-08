Re: «Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»

Отправлено: - 10:19

//По заявлению предпринимателей уже перечисленные суммы фискалы возвращают. Опять же, по его словам.//



подтверждаю.

не знаю совпало или нет, но после звонка в налоговую,

и сообщения кто и что,

через два часа произвели сторнирование,

потом заявление на сайте, и на третий рабочий день

деньги вернулись на карточку.

и основная сумма. и пеня.