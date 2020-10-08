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≡ «Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40055
«Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»
Отправлено: 08.10.20 - 10:19
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7 октября совет рассмотрел дисциплинарное дело руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ерлана Казиева. Оно возникло после скандала с незаконным начислением налога на рекламу по 1 251 объекту в областном центре. «НГ» в нескольких номерах писала на эту тему.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9584
Re: «Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»
Отправлено: 08.10.20 - 10:19
#1
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//По заявлению предпринимателей уже перечисленные суммы фискалы возвращают. Опять же, по его словам.//

подтверждаю.
не знаю совпало или нет, но после звонка в налоговую,
и сообщения кто и что,
через два часа произвели сторнирование,
потом заявление на сайте, и на третий рабочий день
деньги вернулись на карточку.
и основная сумма. и пеня.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
545
Re: «Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»
Отправлено: 08.10.20 - 13:59
#2
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Еще бы изменили обязанности частных судебных исполнителей, направив поправки депутатам, чтобы перед блокировкой счетов, они были обязаны уведомить должника о незамедлительной оплате в течение 7 дней, после чего наступало право ЧСИ блокировать счета и начисления оплаты за их услуги
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1796
Re: «Предприниматели доказали: они больше знают, чем госорган»
Отправлено: 08.10.20 - 16:57
#3
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Глянула в личный кабинет. денежку за рекламу возвратили. сейчас буду писать заявку чтобы вернули на карту
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