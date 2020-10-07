Отправлено: - 16:28

abaika95:

То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос

Цитата:Даже если бы эта депутатша озвучила какую-нибудь великую программу прорыва экономики в первые ряды, и озвучила пути ее реализации, никто бы точно так же не пошевелился для решения этого вопроса. Всем и так хорошо, а за любую инициативу нужно отвечать. Оно кому-то надо?