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Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
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