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≡ Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40053
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
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Татьяна МАКСИМЕНКО живет на первом этаже 5-этажного дома. Передвигается только на коляске. Чтобы выезжать на улицу, женщина решила заказать подъемник. Потратила 660 тысяч тенге, но все равно вынуждена сидеть дома - механизм не работает.
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arman_kst
* arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
545
Подъемник, который не поднимает - Как жительница Костаная, не дождавшись помощи от власти, пыталась сделать себе доступную среду
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
#1
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ИнваТакси не оказывает услуги инвалидам 2 группы. Хотя если у человека заболевание опорно-двигательного характера, например, заболевание суставов (искривление ног и рук, хождение с бадиком или на костылях), то он не имеет право на инватакси. Такие вот правила у них. Ладно маме уже не нужно, не вернуть ее, но другим бы оно пригодилось

[Исправлено: arman_kst, 08.10.2020 - 16:30]
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