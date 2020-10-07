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≡ Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40053
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:07
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Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса положительно повлияет на рынок труда.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5327
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 15:58
#15
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Цитата-/Запомните, что любое ваше заявление претендует на полные 100%./



Ну и ладно,поглащаете то мои 100% вы)) как впринципе и 80% своих любимых комми-депутатов)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5327
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:09
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Если все заявления Абайки - 100% инфо...ложь,




Немного неверная интерпретация моего понятия "инфопук")
"Инфопук" это не ложь и враньё,это информационный повод который ни к чему не ведёт,либо ведёте но к определенному действию или решению не связанным с первоначальным смыслом этого "инфопука")

Тоесть пример,когда Жириновский что-то орет с трибуны он в большинстве случаев выражает мнение определенной прослойки населения,и то что он орёт давно согласовано кое с кем,и цель того что он орёт это либо проверка как население отреагирует на его спич, либо это увод информационного внимания от другой непопулярной темы)


То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос,но если это бы сказал с высокой трибуны депутат от Нур Отана то вполне возможно что правительство что-нибудь и предприняло бы) сейчас либо уводят информационное внимание либо проверяют население на данный спич)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13207
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:13
#17
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Цитата:
abaika95:
Немного неверная интерпретация моего понятия

Это даже неважно. Парадокс-то был.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
979
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:14
#18
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Цитата:
Victor Yang:
А разве это так?

Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, есть инфопук, есть заявление от abaika95. Последнее - это как пустое значение. Ни на что не влияет, проценты от него посчитать невозможно. Опираться на него для любых вычислений просто не имеет смысла. Поэтому нельзя использовать его высказывания для получения каких-либо выводов.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9584
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:19
#19
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я бы так предложил.
те кто в "акиматах" и подобных креслах сидят,
они же на пенсию не хотят/не любят уходить.
им время выхода на пенсию вообще отменить.
ну и пенсию понятное дело.
до конца жизни пусть работают.
остальным сделать как раньше было.
равновесие будет соблюдено.

[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 16:25]
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
979
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
#20
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Цитата:
abaika95:
То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос

Даже если бы эта депутатша озвучила какую-нибудь великую программу прорыва экономики в первые ряды, и озвучила пути ее реализации, никто бы точно так же не пошевелился для решения этого вопроса. Всем и так хорошо, а за любую инициативу нужно отвечать. Оно кому-то надо?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5327
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:30
#21
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Цитата-/есть заявление от abaika95. Последнее - это как пустое значение. Ни на что не влияет, проценты от него посчитать невозможно./




Маркс как настоящий эмо-комми сам себе протеворечит а значит врёт) сам выше написал что мое заявление претендует на 100% то теперь подсчитать нельзя))




Цитата-/Поэтому нельзя использовать его высказывания для получения каких-либо выводов./


И до этого Маркс выводил вывод по моим высказыанияс что я либераха)



Вообщем... чудны дела твои Энгельс)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5327
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:31
#22
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Цитата-/Даже если бы.../




Даже не дочитал,скучно с вами стало..)
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