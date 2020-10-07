Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40053
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:07
Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса положительно повлияет на рынок труда.
Читать новость
Читать новость
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 15:58
Цитата-/Запомните, что любое ваше заявление претендует на полные 100%./
Ну и ладно,поглащаете то мои 100% вы)) как впринципе и 80% своих любимых комми-депутатов)
Ну и ладно,поглащаете то мои 100% вы)) как впринципе и 80% своих любимых комми-депутатов)
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:09
Цитата:
Немного неверная интерпретация моего понятия "инфопук")
"Инфопук" это не ложь и враньё,это информационный повод который ни к чему не ведёт,либо ведёте но к определенному действию или решению не связанным с первоначальным смыслом этого "инфопука")
Тоесть пример,когда Жириновский что-то орет с трибуны он в большинстве случаев выражает мнение определенной прослойки населения,и то что он орёт давно согласовано кое с кем,и цель того что он орёт это либо проверка как население отреагирует на его спич, либо это увод информационного внимания от другой непопулярной темы)
То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос,но если это бы сказал с высокой трибуны депутат от Нур Отана то вполне возможно что правительство что-нибудь и предприняло бы) сейчас либо уводят информационное внимание либо проверяют население на данный спич)
Victor Yang:
Если все заявления Абайки - 100% инфо...ложь,
Если все заявления Абайки - 100% инфо...ложь,
Немного неверная интерпретация моего понятия "инфопук")
"Инфопук" это не ложь и враньё,это информационный повод который ни к чему не ведёт,либо ведёте но к определенному действию или решению не связанным с первоначальным смыслом этого "инфопука")
Тоесть пример,когда Жириновский что-то орет с трибуны он в большинстве случаев выражает мнение определенной прослойки населения,и то что он орёт давно согласовано кое с кем,и цель того что он орёт это либо проверка как население отреагирует на его спич, либо это увод информационного внимания от другой непопулярной темы)
То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос,но если это бы сказал с высокой трибуны депутат от Нур Отана то вполне возможно что правительство что-нибудь и предприняло бы) сейчас либо уводят информационное внимание либо проверяют население на данный спич)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13207
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:13
Цитата:
Это даже неважно. Парадокс-то был.
abaika95:
Немного неверная интерпретация моего понятия
Немного неверная интерпретация моего понятия
Это даже неважно. Парадокс-то был.
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:14
Цитата:
Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, есть инфопук, есть заявление от abaika95. Последнее - это как пустое значение. Ни на что не влияет, проценты от него посчитать невозможно. Опираться на него для любых вычислений просто не имеет смысла. Поэтому нельзя использовать его высказывания для получения каких-либо выводов.
Victor Yang:
А разве это так?
А разве это так?
Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика, есть инфопук, есть заявление от abaika95. Последнее - это как пустое значение. Ни на что не влияет, проценты от него посчитать невозможно. Опираться на него для любых вычислений просто не имеет смысла. Поэтому нельзя использовать его высказывания для получения каких-либо выводов.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9584
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:19
я бы так предложил.
те кто в "акиматах" и подобных креслах сидят,
они же на пенсию не хотят/не любят уходить.
им время выхода на пенсию вообще отменить.
ну и пенсию понятное дело.
до конца жизни пусть работают.
остальным сделать как раньше было.
равновесие будет соблюдено.
[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 16:25]
те кто в "акиматах" и подобных креслах сидят,
они же на пенсию не хотят/не любят уходить.
им время выхода на пенсию вообще отменить.
ну и пенсию понятное дело.
до конца жизни пусть работают.
остальным сделать как раньше было.
равновесие будет соблюдено.
[Исправлено: alex_60, 08.10.2020 - 16:25]
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:28
Цитата:
Даже если бы эта депутатша озвучила какую-нибудь великую программу прорыва экономики в первые ряды, и озвучила пути ее реализации, никто бы точно так же не пошевелился для решения этого вопроса. Всем и так хорошо, а за любую инициативу нужно отвечать. Оно кому-то надо?
abaika95:
То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос
То что озвучила эта депутатша это сверхьестественое в современных реалиях,никто не будет решать этот вопрос
Даже если бы эта депутатша озвучила какую-нибудь великую программу прорыва экономики в первые ряды, и озвучила пути ее реализации, никто бы точно так же не пошевелился для решения этого вопроса. Всем и так хорошо, а за любую инициативу нужно отвечать. Оно кому-то надо?
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:30
Цитата-/есть заявление от abaika95. Последнее - это как пустое значение. Ни на что не влияет, проценты от него посчитать невозможно./
Маркс как настоящий эмо-комми сам себе протеворечит а значит врёт) сам выше написал что мое заявление претендует на 100% то теперь подсчитать нельзя))
Цитата-/Поэтому нельзя использовать его высказывания для получения каких-либо выводов./
И до этого Маркс выводил вывод по моим высказыанияс что я либераха)
Вообщем... чудны дела твои Энгельс)
Маркс как настоящий эмо-комми сам себе протеворечит а значит врёт) сам выше написал что мое заявление претендует на 100% то теперь подсчитать нельзя))
Цитата-/Поэтому нельзя использовать его высказывания для получения каких-либо выводов./
И до этого Маркс выводил вывод по моим высказыанияс что я либераха)
Вообщем... чудны дела твои Энгельс)
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 16:31
Цитата-/Даже если бы.../
Даже не дочитал,скучно с вами стало..)
Даже не дочитал,скучно с вами стало..)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 16
|Зарегистрированные пользователи: arman_kst, Маркс, abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать