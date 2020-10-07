Отправлено: - 11:33

abaika95:

Отвлекающий Инфопук и ИБД от комми

Цитата:Другого восприятия от главного либералиссимуса форума и не ожидалось. Но если бы у либерастов появилась возможность думать головой, а не методичкой, то они смогли бы уловить рациональное зерно в этих предложениях. Во-первых, с ростом производительности труда уже не нужно столько работников на производстве, сколько требовалось в старые, добрые времена. А тогда пенсионный возраст был 55 и 60 лет соответственно. Во-вторых, в период стагнации высвободится еще больше работников, которые встанут с протянутой рукой к государству. В-третьих, во время эпидемии снизится нагрузка на здравоохранение, а следовательно и на государственную казну, если людей из группы риска заблаговременно удалить на пенсионную самоизоляцию. В-четвертых, не стоит забывать, что сейчас очень много молодых людей, не имеющих работы. Уступка дороги молодым вполне может дать встряску экономике вливанием свежей крови в застоявшиеся процессы.Конечно, можно привычно закатывать глаза, показывая проявление неприязни к "комми", как велят методические указания 90-х, но либералам и демократам уже пора бы и начать шевелить извилинами, раз уж они так рьяно мнят себя патриотами своей страны. Пока что весь их патриотизм строится только на привычном противодействии "комми", какие бы здравые мысли теми не высказывались.