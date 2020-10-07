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Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40053
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:07
Часть депутатов считает, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья старшего поколения, но в условиях экономического кризиса положительно повлияет на рынок труда.
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Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:07
имитация деятельности во благо народа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20205
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 13:09
Цитата:
Юля, не переживай.
Тебе ещё 40 лет, до пенсии...
юля елиссева:
во благо народа
во благо народа
Юля, не переживай.
Тебе ещё 40 лет, до пенсии...
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 14:11
Цитата-/Юля, не переживай.Тебе ещё 40 лет, до пенсии/
Он же в Израиле!) Значит в армию заберут,будет на Голанских высотах "отдыхать" до пенсии)
Он же в Израиле!) Значит в армию заберут,будет на Голанских высотах "отдыхать" до пенсии)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9584
Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 14:54
практически все предложения от депутатов
от нур отана принимаются и становятся в дальнейшем законом.
как что-то дельное вносят депутаты коммунисты,
с заботой о народе,ничего не принимается.
кого вообще нуртановцы там представляют?
просто руки для голосования за выгодные власти законы
и решения?
от нур отана принимаются и становятся в дальнейшем законом.
как что-то дельное вносят депутаты коммунисты,
с заботой о народе,ничего не принимается.
кого вообще нуртановцы там представляют?
просто руки для голосования за выгодные власти законы
и решения?
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 15:23
Цитата:
нынешняя КНПК-это лже-коммунисты, такие же провластные как и Нур-Отан. Настоящих коммунистов из КПК сначала раскололи в середине нулевых, а потом и вовсе ликвидировали.
alex_60:
депутаты коммунисты
депутаты коммунисты
нынешняя КНПК-это лже-коммунисты, такие же провластные как и Нур-Отан. Настоящих коммунистов из КПК сначала раскололи в середине нулевых, а потом и вовсе ликвидировали.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 4
Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 18:01
Оставить 58 для женщин и 60 для мужчин и больше к этому вопросу не возвращаться. 60 лет мужчин на работу не берут-старые уже говорят, да и в 55 тоже старые. Не дай бог уволиться с работы в этом критическом "переходном" возрасте -потом устроиться будет очень проблематично. Поэтому надо это предложение хотя бы в таком варианте принять и поддержать
Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 07.10.20 - 19:30
Отвлекающий Инфопук и ИБД от комми,значит жди непопулярного решения от правительства)
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 11:33
Цитата:
Другого восприятия от главного либералиссимуса форума и не ожидалось. Но если бы у либерастов появилась возможность думать головой, а не методичкой, то они смогли бы уловить рациональное зерно в этих предложениях. Во-первых, с ростом производительности труда уже не нужно столько работников на производстве, сколько требовалось в старые, добрые времена. А тогда пенсионный возраст был 55 и 60 лет соответственно. Во-вторых, в период стагнации высвободится еще больше работников, которые встанут с протянутой рукой к государству. В-третьих, во время эпидемии снизится нагрузка на здравоохранение, а следовательно и на государственную казну, если людей из группы риска заблаговременно удалить на пенсионную самоизоляцию. В-четвертых, не стоит забывать, что сейчас очень много молодых людей, не имеющих работы. Уступка дороги молодым вполне может дать встряску экономике вливанием свежей крови в застоявшиеся процессы.
Конечно, можно привычно закатывать глаза, показывая проявление неприязни к "комми", как велят методические указания 90-х, но либералам и демократам уже пора бы и начать шевелить извилинами, раз уж они так рьяно мнят себя патриотами своей страны. Пока что весь их патриотизм строится только на привычном противодействии "комми", какие бы здравые мысли теми не высказывались.
abaika95:
Отвлекающий Инфопук и ИБД от комми
Отвлекающий Инфопук и ИБД от комми
Другого восприятия от главного либералиссимуса форума и не ожидалось. Но если бы у либерастов появилась возможность думать головой, а не методичкой, то они смогли бы уловить рациональное зерно в этих предложениях. Во-первых, с ростом производительности труда уже не нужно столько работников на производстве, сколько требовалось в старые, добрые времена. А тогда пенсионный возраст был 55 и 60 лет соответственно. Во-вторых, в период стагнации высвободится еще больше работников, которые встанут с протянутой рукой к государству. В-третьих, во время эпидемии снизится нагрузка на здравоохранение, а следовательно и на государственную казну, если людей из группы риска заблаговременно удалить на пенсионную самоизоляцию. В-четвертых, не стоит забывать, что сейчас очень много молодых людей, не имеющих работы. Уступка дороги молодым вполне может дать встряску экономике вливанием свежей крови в застоявшиеся процессы.
Конечно, можно привычно закатывать глаза, показывая проявление неприязни к "комми", как велят методические указания 90-х, но либералам и демократам уже пора бы и начать шевелить извилинами, раз уж они так рьяно мнят себя патриотами своей страны. Пока что весь их патриотизм строится только на привычном противодействии "комми", какие бы здравые мысли теми не высказывались.
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 11:56
Цитата-/Другого восприятия от главного либералиссимуса форума и не ожидалось/
Ну норм,мой Розановский принцип "на каждое событие у тебя должно быть 1000 мненией" работает.Выяснилось что,то я националист ,то либерда,то государственный провокатор,осталось дождаться обвинений в ватничестве и эмо-коммунизме)
Конкретно по вопросу даже обсуждать смысла нет,потомучто Израильский доброволец выше все уже описал,КНПК это эрзац заменитель партии,они говорят то что надо кому-то,а особенно такие вот выпады от депутатов типо: "Надо вернуть все взад" "каждому по 1 млн раздать" "фабрики рабочим а землю крестьянам" "переселим всех на Бали!" Они играют роль отвлекающего маневра для населения) сейчас начнутся контрвыпады про пенсионный возраст,в обсуждении этих новостей так и новый год придет а там глядишь и пасха,так и живём))
[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 11:57]
Ну норм,мой Розановский принцип "на каждое событие у тебя должно быть 1000 мненией" работает.Выяснилось что,то я националист ,то либерда,то государственный провокатор,осталось дождаться обвинений в ватничестве и эмо-коммунизме)
Конкретно по вопросу даже обсуждать смысла нет,потомучто Израильский доброволец выше все уже описал,КНПК это эрзац заменитель партии,они говорят то что надо кому-то,а особенно такие вот выпады от депутатов типо: "Надо вернуть все взад" "каждому по 1 млн раздать" "фабрики рабочим а землю крестьянам" "переселим всех на Бали!" Они играют роль отвлекающего маневра для населения) сейчас начнутся контрвыпады про пенсионный возраст,в обсуждении этих новостей так и новый год придет а там глядишь и пасха,так и живём))
[Исправлено: abaika95, 08.10.2020 - 11:57]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7943
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 11:58
Цитата:
Пишет на русском - ватан))) как мы сразу не заметили ))
abaika95:
обвинений в ватничестве
обвинений в ватничестве
Пишет на русском - ватан))) как мы сразу не заметили ))
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 12:43
Цитата:
От чего отвлекающего? От спокойной пилки бабла? Ну да, приходится отвлекаться, пока хоть кто-то будоражит жизненное пространство здравыми мыслями.
abaika95:
Они играют роль отвлекающего маневра для населения)
Они играют роль отвлекающего маневра для населения)
От чего отвлекающего? От спокойной пилки бабла? Ну да, приходится отвлекаться, пока хоть кто-то будоражит жизненное пространство здравыми мыслями.
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 13:23
Цитата-/От чего отвлекающего? От спокойной пилки бабла?/
Да от всего что угодно)
Запомните: если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% инфопук)
Да от всего что угодно)
Запомните: если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% инфопук)
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 15:45
Цитата:
Запомните, что любое ваше заявление претендует на полные 100%.
abaika95:
Запомните: если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% инфопук)
Запомните: если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% инфопук)
Запомните, что любое ваше заявление претендует на полные 100%.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13207
Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
Отправлено: 08.10.20 - 15:55
Цитата:
А вот и логический парадокс подоспел.
Если все заявления Абайки - 100% инфо...ложь, то заявление "если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% инфопук" означает что если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% правда. А разве это так?
Маркс:
Запомните, что любое ваше заявление претендует на полные 100%.
Запомните, что любое ваше заявление претендует на полные 100%.
А вот и логический парадокс подоспел.
Если все заявления Абайки - 100% инфо...ложь, то заявление "если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% инфопук" означает что если кто-то не из Нур Отан заговорил о чем-то сверхестественном для населения то это в 80% правда. А разве это так?
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