Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 12:29
На площади перед входом в Центральный сквер скоро установят памятник Ибраю Алтынсарину. "НГ" попыталась выяснить, почему перед этим не провели опрос общественного мнения. И вот что ответили в отделе культуры. Читать новость
Это эпично! Надо ещё от выборов отказаться - кто-то будет за, кто-то ведь будет против))). Если серьёзно - я всё это понимаю, кто-то за, кто-то против, памятник и его место установки - не такая важная и глобальная вещь. Но и такой ответ - это не ответ чиновника! Насчет его ответа - есть социология, есть статистика, выборки, т.е. из разнообразия мнений можно сделать вывод на научной основе. Или если есть законное основание не проводить опрос общественного мнения - нужно так и отвечать.
Цитата-/Надо ещё от выборов отказаться - кто-то будет за, кто-то ведь будет против/
На выборах надо быть за одного или другого) а тут соц исследования надо было проводить нужен ли памятник или не нужен?) Или по выборке надо было? Так я больше чем уверен Юджин с его родственником Константиновичем был бы не в тройке лидеров) а я к примеру хочу в центре памятник пиву Восточной Баварии как символу города и из памятника обязательно чтобы лилось пиво) и меня бы поддержало бы много о людей)
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