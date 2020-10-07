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«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40052
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1274
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:26
Цитата:
Расплылась, как яичница на сковородке)))
Цитата:
Взяться за перо вряд ли получится) Не получается у меня блеснуть красотой слога и живостью изложения))) увы и ах) Нетленка не случится)
[Исправлено: Змея Подколодная, 07.10.2020 - 22:27]
Мне нравится ваше чувство юмора, и очень здорово, что вы понимаете шутки
Расплылась, как яичница на сковородке)))
Цитата:
но мемуары куплю, не шучу))
Взяться за перо вряд ли получится) Не получается у меня блеснуть красотой слога и живостью изложения))) увы и ах) Нетленка не случится)
[Исправлено: Змея Подколодная, 07.10.2020 - 22:27]
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 22:39
Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:14
Цитата:
Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )
сайлау курманов:
Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?
Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?
Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5711
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:21
Цитата:
Этому точно теперь не до этого.
Наговорил много и лишнего, теперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)на него "заяву" накатал.
Так что самое интересное ещё всё впереди. Навальний наверное думал, в Германии всё можно.
maxsaf:
Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )
Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )
Этому точно теперь не до этого.
Наговорил много и лишнего, теперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)на него "заяву" накатал.
Так что самое интересное ещё всё впереди. Навальний наверное думал, в Германии всё можно.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13205
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 23:26
Прямо оскорбление какое-то, можно сказать - плевок - вместо изначальных 2 млн - 200 тыс. Да и кто взятки-откаты после заключения договоров требует? Нелогично как-то. Может, прикрывают ещё кого повыше?
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:45
Цитата:
Ха, прям напомнили мне один случай - я у одного начальника в кабинете, он мне озвучивает процент отката, то ли 15, то ли где то рядом, я в прикол отвечаю: а че так много, мож 5% сойдет, типа он все равно ниче не делает. Он так оскорбился, орать начал, охране сказал меня вывести))
Victor Yang:
Прямо оскорбление какое-то, можно сказать - плевок
Прямо оскорбление какое-то, можно сказать - плевок
Ха, прям напомнили мне один случай - я у одного начальника в кабинете, он мне озвучивает процент отката, то ли 15, то ли где то рядом, я в прикол отвечаю: а че так много, мож 5% сойдет, типа он все равно ниче не делает. Он так оскорбился, орать начал, охране сказал меня вывести))
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 30
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 00:15
Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:1)Приравняйте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена.2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит вы добились своего.... Голда Меир.
Вот оно то самое лекарство! И не нужно лукавить забравшись на самые высокие посты государственной власти! Решение всех проблем известно, только вот воплощать в жизнь никто не ХОЧЕТ!
Вот оно то самое лекарство! И не нужно лукавить забравшись на самые высокие посты государственной власти! Решение всех проблем известно, только вот воплощать в жизнь никто не ХОЧЕТ!
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 589
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 09:16
Цитата:
потому что на период карантина разрешили закупать из "одного источника" поэтому и цифры такие завышенные и откат сразу решили заложить, пока лавочка "открыта".
если через стандартную процедуру гос закупа умудряются 30% заложить, то про прямой закуп и говорить нечего..
JereK:
Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.
Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.
потому что на период карантина разрешили закупать из "одного источника" поэтому и цифры такие завышенные и откат сразу решили заложить, пока лавочка "открыта".
если через стандартную процедуру гос закупа умудряются 30% заложить, то про прямой закуп и говорить нечего..
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 11:10
Цитата:
Интересно, а завышение цены, если оно доказано, не предполагает в этом случае возмещение ущерба государству?
директор пляжа:
поэтому и цифры такие завышенные и откат сразу решили заложить
поэтому и цифры такие завышенные и откат сразу решили заложить
Интересно, а завышение цены, если оно доказано, не предполагает в этом случае возмещение ущерба государству?
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 12:18
Название статьи напомнил мне один случай, приятель рассказывал. Ездил он на курорт во Вьетнам, снял местную путану, а когда она разделась оказался ОН, рассказывал в подробностях смеялись отдуши
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1795
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 12:26
Цитата:
дык это известный пророссийский герр..
elektron:
еперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)
еперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)
дык это известный пророссийский герр..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5321
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 12:44
Цитата-/Ха, прям напомнили мне один случай - я у одного начальника в кабинете, он мне озвучивает процент отката, то ли 15, то ли где то рядом, я в прикол отвечаю: а че так много, мож 5% сойдет, типа он все равно ниче не делает. Он так оскорбился, орать начал, охране сказал меня вывести))/
Да в Канаде не церемонятся сразу охрану вызывают) а если бы он согласился на 5% то за сколько бы вы работу выполнили по заказу?
Да в Канаде не церемонятся сразу охрану вызывают) а если бы он согласился на 5% то за сколько бы вы работу выполнили по заказу?
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