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≡ Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40052
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 12:29
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На площади перед входом в Центральный сквер скоро установят памятник Ибраю Алтынсарину. "НГ" попыталась выяснить, почему перед этим не провели опрос общественного мнения. И вот что ответили в отделе культуры.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 12:29
#1
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Цитата-/На памятнике Пушкину, который расположен напротив здания городского акимата, сотрудники ТОО «Таза Жол» в конце сентября завершили текущий ремонт/





А людей спросили?) Может люди не хотят Пушкина с пером? А ещё когда памятник Пушкину ставили,опрос был? Изучалось общественное мнение хотят люди памятник Пушкину или нет?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13205
Re: Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в...
Отправлено: 08.10.20 - 12:45
#2
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Цитата:
Мы подумали, что кто-то будет за, кто-то против... И так как всем не угодишь, мы решили отказаться от проведения изучения общественного мнения.

Источник:

Это эпично! Надо ещё от выборов отказаться - кто-то будет за, кто-то ведь будет против))).
Если серьёзно - я всё это понимаю, кто-то за, кто-то против, памятник и его место установки - не такая важная и глобальная вещь. Но и такой ответ - это не ответ чиновника! Насчет его ответа - есть социология, есть статистика, выборки, т.е. из разнообразия мнений можно сделать вывод на научной основе. Или если есть законное основание не проводить опрос общественного мнения - нужно так и отвечать.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 13:10
#3
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Цитата-/Надо ещё от выборов отказаться - кто-то будет за, кто-то ведь будет против/



На выборах надо быть за одного или другого) а тут соц исследования надо было проводить нужен ли памятник или не нужен?) Или по выборке надо было? Так я больше чем уверен Юджин с его родственником Константиновичем был бы не в тройке лидеров) а я к примеру хочу в центре памятник пиву Восточной Баварии как символу города и из памятника обязательно чтобы лилось пиво) и меня бы поддержало бы много о людей)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?
Отправлено: 08.10.20 - 13:11
#4
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Цитата:
Victor Yang:
Но и такой ответ - это не ответ чиновника!




Но в целом соглашусь,ответить можно было по другому а так только смуту вносят)
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