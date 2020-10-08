Причина - в Егоре Криде. Почему при установке памятников в Костанае не спрашивают мнение народа?

Отправлено: - 13:10

Цитата-/Надо ещё от выборов отказаться - кто-то будет за, кто-то ведь будет против/







На выборах надо быть за одного или другого) а тут соц исследования надо было проводить нужен ли памятник или не нужен?) Или по выборке надо было? Так я больше чем уверен Юджин с его родственником Константиновичем был бы не в тройке лидеров) а я к примеру хочу в центре памятник пиву Восточной Баварии как символу города и из памятника обязательно чтобы лилось пиво) и меня бы поддержало бы много о людей)