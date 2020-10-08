Отправлено: - 11:53

abaika95:

Ну тут все суды срочно встали в позу у "кого камера тот и прав")

Цитата:Тут недавно ветераны взяли камеру и записали видос в защиту блогера. Защитили. А вы не возмущались, что камера. Как так?))