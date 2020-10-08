Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40052
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Отправлено: 08.10.20 - 11:41
Совету по этике Азамат Аужанов высказал свое несогласие с решениями местных судов, сообщил, что готовит жалобу в Верховный, рассказал, что у блогера есть личные мотивы и он не первый раз следует за машиной чиновника.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1826
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:41
Цитата:
Можно и подставить. А можно и правду написать...
Говорили, что так можно любого подставить
Можно и подставить. А можно и правду написать...
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:44
Ну тут все суды срочно встали в позу у "кого камера тот и прав") боятся что если примут не такое решение какое надо, на них тоже "охоту" и травлю объявят) блогер сейчас страшная сила,главное кричать громче всех надо как на базаре тогда ты правее будешь)
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:53
Цитата:
Тут недавно ветераны взяли камеру и записали видос в защиту блогера. Защитили. А вы не возмущались, что камера. Как так?))
abaika95:
Ну тут все суды срочно встали в позу у "кого камера тот и прав")
Ну тут все суды срочно встали в позу у "кого камера тот и прав")
Тут недавно ветераны взяли камеру и записали видос в защиту блогера. Защитили. А вы не возмущались, что камера. Как так?))
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:58
Цитата-/Тут недавно ветераны взяли камеру и записали видос в защиту блогера. Защитили. А вы не возмущались/
Напомните о чем речь?)
Напомните о чем речь?)
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Отправлено: 08.10.20 - 12:01
Цитата:
Не напомню, но вы точно знаете
abaika95:
Напомните о чем речь?)
Напомните о чем речь?)
Не напомню, но вы точно знаете
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4143
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:08
Я тоже из активных блогеров, в местной группе написал, что есть чел, который ходит по магазинам, устраивает на пустом месте скандал, продавцов провоцирует на скандал и тем самым Толи хайпует , Толи зарабатывает. Короче суд обязал меня заплатить ему четыре тысяч тенге моральной издержки.
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Отправлено: 08.10.20 - 12:15
Цитата:
Ну из двух блогеров походу прав тот, кто громче))
сайлау курманов:
Толи хайпует , Толи зарабатывает.
Толи хайпует , Толи зарабатывает.
Ну из двух блогеров походу прав тот, кто громче))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1795
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:25
Инспекция банкоматов? У нас что банки стали нанимать для этого заместителей акимов?
Приехал в дом к другому заму чтобы по работе пообщаться? На работе в акимате прогуляться в соседний кабинет было нельзя?
Приехал в дом к другому заму чтобы по работе пообщаться? На работе в акимате прогуляться в соседний кабинет было нельзя?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 589
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:26
Цитата:
ну че вы как эти! ну в самом деле че вы! с кем не бывает елки
Козлов я:
Говорили, что так можно любого подставить
Говорили, что так можно любого подставить
ну че вы как эти! ну в самом деле че вы! с кем не бывает елки
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:27
Цитата-/Не напомню, но вы точно знаете/
Незнаю,пока не напомните)
Незнаю,пока не напомните)
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:41
Одно не пойму зачем зам в суд подал? Купи камеру и зацени как блогер в свое рабочее время ( а у них тоже должно быть рабочее время иначе это просто тунеядец с камерой) ходит и че-нибудь не тем занимается,общественный контроль должен быть в обе стороны или только в одну?) Если в одну тогда не объективно)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать