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≡ «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40052
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
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Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1274
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:26
#30
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Цитата:
Мне нравится ваше чувство юмора, и очень здорово, что вы понимаете шутки

Расплылась, как яичница на сковородке)))
Цитата:
но мемуары куплю, не шучу))

Взяться за перо вряд ли получится) Не получается у меня блеснуть красотой слога и живостью изложения))) увы и ах) Нетленка не случится)

[Исправлено: Змея Подколодная, 07.10.2020 - 22:27]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4143
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 22:39
#31
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Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7943
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:14
#32
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Цитата:
сайлау курманов:
Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?

Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5711
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:21
#33
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Цитата:
maxsaf:
Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )

Этому точно теперь не до этого.
Наговорил много и лишнего, теперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)на него "заяву" накатал.
Так что самое интересное ещё всё впереди. Навальний наверное думал, в Германии всё можно. :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13205
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 23:26
#34
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Прямо оскорбление какое-то, можно сказать - плевок - вместо изначальных 2 млн - 200 тыс. Да и кто взятки-откаты после заключения договоров требует? Нелогично как-то. Может, прикрывают ещё кого повыше?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7943
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:45
#35
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Цитата:
Victor Yang:
Прямо оскорбление какое-то, можно сказать - плевок

Ха, прям напомнили мне один случай - я у одного начальника в кабинете, он мне озвучивает процент отката, то ли 15, то ли где то рядом, я в прикол отвечаю: а че так много, мож 5% сойдет, типа он все равно ниче не делает. Он так оскорбился, орать начал, охране сказал меня вывести))
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
30
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 00:15
#36
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Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:1)Приравняйте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена.2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит вы добились своего.... Голда Меир.
Вот оно то самое лекарство! И не нужно лукавить забравшись на самые высокие посты государственной власти! Решение всех проблем известно, только вот воплощать в жизнь никто не ХОЧЕТ!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
589
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 09:16
#37
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Цитата:
JereK:
Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.

потому что на период карантина разрешили закупать из "одного источника" поэтому и цифры такие завышенные и откат сразу решили заложить, пока лавочка "открыта".
если через стандартную процедуру гос закупа умудряются 30% заложить, то про прямой закуп и говорить нечего..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7943
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 11:10
#38
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Цитата:
директор пляжа:
поэтому и цифры такие завышенные и откат сразу решили заложить

Интересно, а завышение цены, если оно доказано, не предполагает в этом случае возмещение ущерба государству?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4143
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 08.10.20 - 12:18
#39
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Название статьи напомнил мне один случай, приятель рассказывал. Ездил он на курорт во Вьетнам, снял местную путану, а когда она разделась оказался ОН, рассказывал в подробностях смеялись отдуши
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1795
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 12:26
#40
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Цитата:
elektron:
еперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)

дык это известный пророссийский герр..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 12:44
#41
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Цитата-/Ха, прям напомнили мне один случай - я у одного начальника в кабинете, он мне озвучивает процент отката, то ли 15, то ли где то рядом, я в прикол отвечаю: а че так много, мож 5% сойдет, типа он все равно ниче не делает. Он так оскорбился, орать начал, охране сказал меня вывести))/



Да в Канаде не церемонятся сразу охрану вызывают) а если бы он согласился на 5% то за сколько бы вы работу выполнили по заказу?
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