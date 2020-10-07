Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...

Отправлено: - 00:15

Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:1)Приравняйте коррупцию к измене Родины, а коррупционеров к предателям вплоть до седьмого колена.2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это военные, учителя и врачи.И самое главное работайте, работайте, и работайте, потому как никто кроме вас не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит вы добились своего.... Голда Меир.

Вот оно то самое лекарство! И не нужно лукавить забравшись на самые высокие посты государственной власти! Решение всех проблем известно, только вот воплощать в жизнь никто не ХОЧЕТ!