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≡ Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40052
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Отправлено: 08.10.20 - 11:41
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Совету по этике Азамат Аужанов высказал свое несогласие с решениями местных судов, сообщил, что готовит жалобу в Верховный, рассказал, что у блогера есть личные мотивы и он не первый раз следует за машиной чиновника.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1826
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:41
#1
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Цитата:
Говорили, что так можно любого подставить


Можно и подставить. А можно и правду написать...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:44
#2
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Ну тут все суды срочно встали в позу у "кого камера тот и прав") боятся что если примут не такое решение какое надо, на них тоже "охоту" и травлю объявят) блогер сейчас страшная сила,главное кричать громче всех надо как на базаре тогда ты правее будешь)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7943
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:53
#3
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Цитата:
abaika95:
Ну тут все суды срочно встали в позу у "кого камера тот и прав")

Тут недавно ветераны взяли камеру и записали видос в защиту блогера. Защитили. А вы не возмущались, что камера. Как так?))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 11:58
#4
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Цитата-/Тут недавно ветераны взяли камеру и записали видос в защиту блогера. Защитили. А вы не возмущались/



Напомните о чем речь?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7943
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Отправлено: 08.10.20 - 12:01
#5
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Цитата:
abaika95:
Напомните о чем речь?)

Не напомню, но вы точно знаете ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4143
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:08
#6
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Я тоже из активных блогеров, в местной группе написал, что есть чел, который ходит по магазинам, устраивает на пустом месте скандал, продавцов провоцирует на скандал и тем самым Толи хайпует , Толи зарабатывает. Короче суд обязал меня заплатить ему четыре тысяч тенге моральной издержки.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7943
Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского района судился с блогером
Отправлено: 08.10.20 - 12:15
#7
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Цитата:
сайлау курманов:
Толи хайпует , Толи зарабатывает.

Ну из двух блогеров походу прав тот, кто громче))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1795
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:25
#8
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Инспекция банкоматов? У нас что банки стали нанимать для этого заместителей акимов?
Приехал в дом к другому заму чтобы по работе пообщаться? На работе в акимате прогуляться в соседний кабинет было нельзя?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
589
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:26
#9
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Цитата:
Козлов я:
Говорили, что так можно любого подставить

ну че вы как эти! ну в самом деле че вы! с кем не бывает елки
:lol: :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:27
#10
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Цитата-/Не напомню, но вы точно знаете/



Незнаю,пока не напомните)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5321
Re: Минуты решают всё! - Как заместитель акима Карабалыкского...
Отправлено: 08.10.20 - 12:41
#11
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Одно не пойму зачем зам в суд подал? Купи камеру и зацени как блогер в свое рабочее время ( а у них тоже должно быть рабочее время иначе это просто тунеядец с камерой) ходит и че-нибудь не тем занимается,общественный контроль должен быть в обе стороны или только в одну?) Если в одну тогда не объективно)
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