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≡ 45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40047
45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:19
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Сегодня, 7 октября, в Костанае из-за утечки газа из газовой трубы диаметром 100 мм загорелась обшивка 3-этажного жилого дома. Как сообщили в ДЧС Костанайской области, звонок о пожаре поступил в 17.29.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13204
Re: 45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в...
Отправлено: 07.10.20 - 23:19
#1
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Что за обшивка, которая горит? Она максимум плавиться может, без распространения огня - с июня это уже разрешено для зданий не выше 50 метров. Хотя, не исключено что материал могут и подменивать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5711
45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:24
#2
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Интересно, а газ г общаги медколеджа подводить будут?
И как и кого эвакуировать, в случае чего?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13204
45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в Костанае
Отправлено: 08.10.20 - 09:11
#3
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Цитата:
elektron:
Интересно, а газ г общаги медколеджа подводить будут?

Нет, на таких объектах запрещено использование газа.
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