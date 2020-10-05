Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 22:08

Нашим отдельным чиновникам тоже бы не помешало..

///Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин со слезами на глазах на видео пообещал начать худеть. Ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. «У меня возникла идея: я буду выкладывать все что я ем за день. Мои друзья будут мне говорить: "Как тебе не стыдно!". Врать я не буду, я буду честно выкладывать. И мне придется меньше есть. И тогда я похудею. Вместе с ходьбой, конечно», — решил Костин.//