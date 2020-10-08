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≡ Застреливших трех косуль браконьеров задержали в Басаманском лесхозе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40047
Застреливших трех косуль браконьеров задержали в Басаманском лесхозе в Костанайской области
Отправлено: 08.10.20 - 09:09
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Сумма ущерба предположительно составляет более 2 млн тенге. Окончательно сумма ущерба будет установлена после проведения экспертизы. В незаконной охоте подозреваются трое рудничан, изъяты два незарегистрированных ружья.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1792
Re: Застреливших трех косуль браконьеров задержали в Басаманском...
Отправлено: 08.10.20 - 09:09
#1
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интересно, а куда потом пойдет мясо косуль? кто его съест?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9576
Re: Застреливших трех косуль браконьеров задержали в Басаманском...
Отправлено: 08.10.20 - 09:14
#2
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//трасологическая и баллистическая.//

наверное очень важные экспертизы в данном случае.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
588
Застреливших трех косуль браконьеров задержали в Басаманском лесхозе в Костанайской области
Отправлено: 08.10.20 - 09:32
#3
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