Re: 45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в...

Отправлено: - 23:19

Что за обшивка, которая горит? Она максимум плавиться может, без распространения огня - с июня это уже разрешено для зданий не выше 50 метров. Хотя, не исключено что материал могут и подменивать.