Отправлено: - 22:26

Мне нравится ваше чувство юмора, и очень здорово, что вы понимаете шутки

но мемуары куплю, не шучу))

[Исправлено: Змея Подколодная, 07.10.2020 - 22:27]

Цитата:Расплылась, как яичница на сковородке)))Цитата:Взяться за перо вряд ли получится) Не получается у меня блеснуть красотой слога и живостью изложения))) увы и ах) Нетленка не случится)