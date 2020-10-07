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≡ «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40046
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
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Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1274
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:26
#30
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Цитата:
Мне нравится ваше чувство юмора, и очень здорово, что вы понимаете шутки

Расплылась, как яичница на сковородке)))
Цитата:
но мемуары куплю, не шучу))

Взяться за перо вряд ли получится) Не получается у меня блеснуть красотой слога и живостью изложения))) увы и ах) Нетленка не случится)

[Исправлено: Змея Подколодная, 07.10.2020 - 22:27]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4140
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 22:39
#31
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Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7928
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:14
#32
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Цитата:
сайлау курманов:
Очень интересно, налоговая интересуется за какие мани приобретаются коттеджи, лексусы, рестораны и торговые дома?

Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5711
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 23:21
#33
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Цитата:
maxsaf:
Навальный интересовался, не знаю, продолжит ли теперь )

Этому точно теперь не до этого.
Наговорил много и лишнего, теперь Шрёдер (бывший бундесканцлер)на него "заяву" накатал.
Так что самое интересное ещё всё впереди. Навальний наверное думал, в Германии всё можно. :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13203
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 23:26
#34
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Прямо оскорбление какое-то, можно сказать - плевок - вместо изначальных 2 млн - 200 тыс. Да и кто взятки-откаты после заключения договоров требует? Нелогично как-то. Может, прикрывают ещё кого повыше?
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