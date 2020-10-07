Отправлено: - 20:47

maxsaf:

Кстати, кто в курсе, на чем они спалились? Кто кого заложил в этом случае?))

maxsaf:

Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.

Цитата:Сам же уже ответилЦитата:И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора.