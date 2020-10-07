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«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40046
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:27
Цитата:
Доброжелатель)))
Кстати, кто в курсе, на чем они спалились? Кто кого заложил в этом случае?)
Доброжелатель)))
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:32
Цитата:
Ну его свидетелем хоть позовут на процесс?))
Змея Подколодная:
Доброжелатель)))
Доброжелатель)))
Ну его свидетелем хоть позовут на процесс?))
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:35
Цитата:
Что-то мне подсказывает, что вы много чего сможете рассказать такого, когда выйдете на пенсию. Не планируете написать мемуары? Я бы купил такой бестселлер ))
Змея Подколодная:
Что-то мне подсказывает, что вы много чего сможете рассказать такого, когда выйдете на пенсию. Не планируете написать мемуары? Я бы купил такой бестселлер ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5711
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 20:47
Цитата:
Сам же уже ответилЦитата:
И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора.
maxsaf:
Кстати, кто в курсе, на чем они спалились? Кто кого заложил в этом случае?))
Кстати, кто в курсе, на чем они спалились? Кто кого заложил в этом случае?))
Сам же уже ответилЦитата:
maxsaf:
Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.
Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.
И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора.
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:51
Цитата:
Да понятно, срок будет условка с такими суммами, но сама представитель фирмы тоже попала, видимо из двух зол выбрала наименьшее.
elektron:
И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора.
И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора.
Да понятно, срок будет условка с такими суммами, но сама представитель фирмы тоже попала, видимо из двух зол выбрала наименьшее.
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:52
Цитата:
Что-то Вас вводит в заблуждение)))
Что-то мне подсказывает, что вы много чего сможете рассказать такого
Что-то Вас вводит в заблуждение)))
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:54
Цитата:
Вот прям совсем-совсем ничего?)) Разве так бывает?)
Змея Подколодная:
Что-то Вас вводит в заблуждение)))
Что-то Вас вводит в заблуждение)))
Вот прям совсем-совсем ничего?)) Разве так бывает?)
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 21:11
Змейка ушла вспоминать, когда и где мы пересекались. Хихихихи. Извините, не хотел вас пугать))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5305
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 21:26
Цитата-/То есть вариант, что стали меньше взяток брать - вы даже не рассматриваете?))/
Найн,воруют везде и всюду,в любом народе и государстве,но новости только о тех кто попался) у нас попадаются чаще,значит....? Выводы делает каждый по своей логике
Найн,воруют везде и всюду,в любом народе и государстве,но новости только о тех кто попался) у нас попадаются чаще,значит....? Выводы делает каждый по своей логике
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.06.20
- Сообщений:
- 11
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 21:29
Очень жаль Саиду. Попала не за что((( про то, что в гос органах требуют откаты итак всем известно. Хочешь работать-плати... А она простой менеджер. Вряд ли она что то решала сама... А отвечать будет(((
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:04
Цитата:
Хочется верить, что это не так
abaika95:
Найн,воруют везде и всюду,в любом народе и государстве,но новости только о тех кто попался)
Найн,воруют везде и всюду,в любом народе и государстве,но новости только о тех кто попался)
Хочется верить, что это не так
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 22:08
Цитата:
Я очень хотел работать. А платить не хотел. С частниками все было отлично, а с госами вообще тяжко все было.
Ksy:
Очень жаль Саиду. Попала не за что((( про то, что в гос органах требуют откаты итак всем известно. Хочешь работать-плати...
Очень жаль Саиду. Попала не за что((( про то, что в гос органах требуют откаты итак всем известно. Хочешь работать-плати...
Я очень хотел работать. А платить не хотел. С частниками все было отлично, а с госами вообще тяжко все было.
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:12
Цитата:
Это очень печально, так не должно быть
Ksy:
про то, что в гос органах требуют откаты итак всем известно. Хочешь работать-плати...
про то, что в гос органах требуют откаты итак всем известно. Хочешь работать-плати...
Это очень печально, так не должно быть
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:12
Цитата:
Чтобы меня напугать, таких, как Вы косой десяток нужно. У змейки был вечерний моцион)))
Змейка ушла вспоминать, когда и где мы пересекались. Хихихихи. Извините, не хотел вас пугать)
Чтобы меня напугать, таких, как Вы косой десяток нужно. У змейки был вечерний моцион)))
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 22:16
Цитата:
Мне нравится ваше чувство юмора, и очень здорово, что вы понимаете шутки) но мемуары куплю, не шучу))
Змея Подколодная:
Чтобы меня напугать, таких, как Вы косой десяток нужно. У змейки был вечерний моцион)))
Чтобы меня напугать, таких, как Вы косой десяток нужно. У змейки был вечерний моцион)))
Мне нравится ваше чувство юмора, и очень здорово, что вы понимаете шутки) но мемуары куплю, не шучу))
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