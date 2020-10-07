Прогноз на 5 дней
небольшая облачность+1°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40045
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
Читать новость

Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1272
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:27
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кстати, кто в курсе, на чем они спалились? Кто кого заложил в этом случае?)

Доброжелатель)))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7923
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:32
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Доброжелатель)))

Ну его свидетелем хоть позовут на процесс?))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7923
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:35
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Что-то мне подсказывает, что вы много чего сможете рассказать такого, когда выйдете на пенсию. Не планируете написать мемуары? Я бы купил такой бестселлер ))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5709
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 20:47
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кстати, кто в курсе, на чем они спалились? Кто кого заложил в этом случае?))

Сам же уже ответилЦитата:
maxsaf:
Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.

:lol:
И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7923
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:51
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И сумму уменьшил, что бы не соблазнять представителей антикора.

Да понятно, срок будет условка с такими суммами, но сама представитель фирмы тоже попала, видимо из двух зол выбрала наименьшее.
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1272
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:52
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что-то мне подсказывает, что вы много чего сможете рассказать такого

Что-то Вас вводит в заблуждение)))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7923
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 20:54
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Что-то Вас вводит в заблуждение)))

Вот прям совсем-совсем ничего?)) Разве так бывает?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7923
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 21:11
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Змейка ушла вспоминать, когда и где мы пересекались. Хихихихи. Извините, не хотел вас пугать))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5305
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 21:26
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/То есть вариант, что стали меньше взяток брать - вы даже не рассматриваете?))/




Найн,воруют везде и всюду,в любом народе и государстве,но новости только о тех кто попался) у нас попадаются чаще,значит....? Выводы делает каждый по своей логике
Профайл
Ksy
§ Ksy
(Пользователи)
Регистрация:
27.06.20
Сообщений:
11
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 21:29
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль Саиду. Попала не за что((( про то, что в гос органах требуют откаты итак всем известно. Хочешь работать-плати... А она простой менеджер. Вряд ли она что то решала сама... А отвечать будет(((
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 572.19 Ko | Raw HTML: 92.93 Ko -