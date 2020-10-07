Re: Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане

Отправлено: - 18:01

Оставить 58 для женщин и 60 для мужчин и больше к этому вопросу не возвращаться. 60 лет мужчин на работу не берут-старые уже говорят, да и в 55 тоже старые. Не дай бог уволиться с работы в этом критическом "переходном" возрасте -потом устроиться будет очень проблематично. Поэтому надо это предложение хотя бы в таком варианте принять и поддержать