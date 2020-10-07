Отправлено: - 18:22

Когда договоры на общую сумму 16 млн тенге уже были заключены, Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.

Чего еще ждать от бандитского государства..Единственное, не понятно:Цитата:Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.