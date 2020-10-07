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≡ «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40045
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
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Уголовное дело по передаче взятки за поставку дезинфицирующих средств, предназначенных для провизорного госпиталя с больными коронавирусом, продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 7 октября. Суд перешел к допросу подсудимых.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9575
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 16:51
#1
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целые кланы путешествуют из одних дел в другие.
только вот про пахана,брата,жену читали.
вчера пишут
//на должность акима района Беимбета Малина назначен Кайсар Батырханович Муржакупов.
в марте 2016-го, Совет по этике департамента по делам госслужбы РК в Костанайской области рассмотрел жалобу на действия руководителя ГУ «Аппарат акима Узункольского района» Кайсара Муржакупова.//
в этой статье сегодня читаем
//Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.//
может и однофамильцы конечно...отчества разные..

[Исправлено: alex_60, 07.10.2020 - 16:55]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6976
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 16:53
#2
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Пора НГ организовать новый конкурс "АНТИнародное приЗВАНИЕ" и учредить какой-нибудь приз ... пока кто-то спасал людей, некоторые хотели нажиться.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
586
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 17:15
#3
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позорище.. куда не копни везде они. каждый "суслик" не агроном а взяточник и мошенник.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1452
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:22
#4
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Чего еще ждать от бандитского государства..

Единственное, не понятно:
Цитата:
Когда договоры на общую сумму 16 млн тенге уже были заключены, Муржакупова потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.


Договоры уже были заключены, за что откат-то? Оказанная услуга ничего не стоит. Зачем соглашались поставщики на откат - не понятно. Сразу надо было это ворье заложить.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
351
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:35
#5
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Такое впечатление, что это единичный случай. Да откат уже давно является неотъемлемой составляющей.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7498
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 18:40
#6
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Цитата:
JereK:
Договоры уже были заключены, за что откат-то?

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало, кто может это делать.
О будущем надо думать,сегодня не дал взятку ,завтра с твой фирмой не будет договора.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7916
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:05
#7
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Цитата:
Я:
а откат уже давно является неотъемлемой составляющей.

Согласен, так и есть. Любой тендер, любую закупку возьми - там откат сидит в цене. Просто доказать сложно, пока кто-то кого-то специально не сдаст или не заложит, сажают одного из миллиона наверное. Тубдиспансер и ко мне приходил с такими просьбами, так что говорю из личного опыта. Но не хочу их выделять их отдельной строкой, потому что все гос. структуры так же делали, никто не лучше.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7916
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:09
#8
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Цитата:
Добринцофф:
О будущем надо думать,сегодня не дал взятку ,завтра с твой фирмой не будет договора.

Тоже согласен, так и есть. Но лучше не давать - иначе будущее может либо не настать, либо резко прерваться, на несколько лет в местах не столь отдаленных.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7916
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:10
#9
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Цитата:
yudjin:
учредить какой-нибудь приз

Сухой паек, чай, сиги))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7916
Re: «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала,...
Отправлено: 07.10.20 - 19:15
#10
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Цитата:
потребовала с представителя «Тас-Фарм» взятку в размере 20%, то есть 3,2 млн тенге.

Раз провели закуп из одного источника, и целенаправленно шли в эту фирму - значит была хорошая репутация честных плательщиков, просто их на чём-то поймали и жёстко прижали, заставили подставу замутить. Представитель фирмы неспроста пропадал на месяц.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5304
«Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
Отправлено: 07.10.20 - 19:24
#11
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Цитата-/позорище.. куда не копни везде они. каждый "суслик" не агроном а взяточник и мошенник/



Позорище будет когда таких новостей будет меньше,значит плохо работать чистильщики начали)




Цитата-/Чего еще ждать от бандитского государства../


За речкой Уй от нас на север какое государство? давай поведай смельчак)
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