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≡ Президент Кыргызстана выступил с заявлением
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40045
Президент Кыргызстана выступил с заявлением
Отправлено: 06.10.20 - 13:22
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"Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов", - сказал президент.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4139
Re: Президент Кыргызстана выступил с заявлением
Отправлено: 06.10.20 - 13:22
#1
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Говорят захватили тюрьму и бывшего президента атамбаева выпустили
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5304
Re: Президент Кыргызстана выступил с заявлением
Отправлено: 06.10.20 - 14:20
#2
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Цитата-/Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата/


И тут же


Цитата-/Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь,/


Не бывает такого,надо выбирать либо дубинки либо прилетят коктейли Молотова,Лукашенко выбрал первое и он у власти и он отстоял страну от анархии,примеры вокруг нас....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9575
Re: Президент Кыргызстана выступил с заявлением
Отправлено: 06.10.20 - 15:00
#3
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//Оппозиция Киргизии, представляющая сторонников судимого экс-президента Алмазбека Атамбаева, создала Координационный совет. Целью его будет передача власти в стране//

не оригинально уже.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1021
Re: Президент Кыргызстана выступил с заявлением
Отправлено: 07.10.20 - 19:22
#4
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Походу, самая неблагодарная и опасная профессия в мире: это Президент Кыргызстана - или в тюрьме или в бегах.
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