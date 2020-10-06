Re: Президент Кыргызстана выступил с заявлением

Отправлено: - 14:20

Цитата-/Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата/





И тут же





Цитата-/Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь,/





Не бывает такого,надо выбирать либо дубинки либо прилетят коктейли Молотова,Лукашенко выбрал первое и он у власти и он отстоял страну от анархии,примеры вокруг нас....