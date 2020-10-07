Re: Снизить стоимость тестов, выплатить деньги медикам и их...

Отправлено: - 18:40

Цитата://стоимость анализов на коронавирус слишком высока в Казахстане,//



Она не СЛИШКОМ ВЫСОКА, она САМАЯ ДОРОГАЯ в МИРЕ. Наши бизнесмены - самые ЖАДНЫЕ и АЛЧНЫЕ бизнесмены в мире.



Цитата://медики не должны выпрашивать положенные им деньги"//



Походу скоро мы( простые налогоплательщики) увидим судебные процессы, как администраторы от медицины делали "гешефт" на выплатах медперсоналу.



Цитата://Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям//



Почему рынкам, крупным супермаркетам, и оптовикам со Складской разрешено было работать (хотя там НИКТО и НИКОГДА в полной мере, не соблюдали масочный и санитарно-безопасный режим, в то же время парикмахерам и прочим брадобреям ЗАПРЕЩАЛИ работать, хотя там МИНИМУМ живых контактов и МАКСИМУМ санитарной безопасности (запись по телефону, сан.обработка и санитарно-безопасный режим на высшем уровне). В бизнес среде идут разговоры: всё зависит от полноты конвертов и уровня лобизма.