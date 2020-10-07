Прогноз на 5 дней
переменная облачность+1°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Снизить стоимость тестов, выплатить деньги медикам и их семьям - о чем говорил Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40045
Снизить стоимость тестов, выплатить деньги медикам и их семьям - о чем говорил Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии
Отправлено: 07.10.20 - 18:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент отметил, что властям необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1021
Re: Снизить стоимость тестов, выплатить деньги медикам и их...
Отправлено: 07.10.20 - 18:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://стоимость анализов на коронавирус слишком высока в Казахстане,//

Она не СЛИШКОМ ВЫСОКА, она САМАЯ ДОРОГАЯ в МИРЕ. Наши бизнесмены - самые ЖАДНЫЕ и АЛЧНЫЕ бизнесмены в мире.

Цитата://медики не должны выпрашивать положенные им деньги"//

Походу скоро мы( простые налогоплательщики) увидим судебные процессы, как администраторы от медицины делали "гешефт" на выплатах медперсоналу.

Цитата://Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям//

Почему рынкам, крупным супермаркетам, и оптовикам со Складской разрешено было работать (хотя там НИКТО и НИКОГДА в полной мере, не соблюдали масочный и санитарно-безопасный режим, в то же время парикмахерам и прочим брадобреям ЗАПРЕЩАЛИ работать, хотя там МИНИМУМ живых контактов и МАКСИМУМ санитарной безопасности (запись по телефону, сан.обработка и санитарно-безопасный режим на высшем уровне). В бизнес среде идут разговоры: всё зависит от полноты конвертов и уровня лобизма.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
431
Re: Снизить стоимость тестов, выплатить деньги медикам и их...
Отправлено: 07.10.20 - 19:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть бы кого наказал принародно, что-ли?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 572.19 Ko | Raw HTML: 72.62 Ko -